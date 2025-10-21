Йдеться про острови на Херсонщині, які розташовані низько та оточені відкритою водою, що робить окупантів видимими та легкими цілями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

Що відомо про ситуацію на Херсонщині?

У The Telegraph розповіли випадок, як окупанти відчайдушно набивалися у крихітний човен і намагалися відплисти від болотистого острівця в дельті Дніпра.

Закутані в імпровізований камуфляж з очерету та бруду, вони лежать низько у воді, сподіваючись, що вузькі канали приховають їхню втечу назад на окуповану Росією територію. Але високо вгорі українські війська стежать за кожним їхнім кроком,

– зауважує видання.

Тож невдовзі український безпілотник врізався в човен та вибухнув.

За даними російської розвідки, з січня 2025 року в дельті загинуло 5100 росіян.

Окрім того, ще сотні російських військових застрягли та голодують через брак припасів на ланцюжку островів на південь від Херсона. Були й такі, які померли від голоду.

"Полонені, яких наші бійці нещодавно взяли на островах, розповідали про неможливість доставити їм їжу та питну воду, і їм доводиться пити воду з річки", – розповів полковник Олександр Завтонов з 30 корпусу морської піхоти.

Він також зауважив, що цей район – "зона смерті для Росії" і "тут ніде сховатися". Це усе завдяки постійним польотам безпілотників, артилерійським зіткненням та нічним рейдам.

З моменту звільнення українськими військами Херсона у листопаді 2022 року річка фактично стала лінією фронту.

Її правий берег під контролем України, а низинний, схильний до повеней лівий берег – окупований російськими військами.

Постійні польоти безпілотників, артилерійські зіткнення та нічні рейди перетворили цей район на одне з найнебезпечніших полів битви війни, де просування вимірюється метрами, а виживання часто залежить від маскування та часу,

– зауважує видання.

Є також повідомлення про те, що російські солдати були змушені купувати мотори та човни з власної кишені для спроб просування.

"Українські захисники утримують зайняті позиції; жодних втрат чи проривів не допущено", – наголосив Завтонов, зазначивши, що розвідувальні місії Україна здійснює цілодобово.

А сама Росія зазнає втрат.

"Ворог намагається діяти невеликими групами піхоти, розраховуючи на ефект несподіванки. Цьому сприяє дощ, туман і сильний вітер, що ускладнює роботу безпілотників з обох сторін. Але ми постійно стежимо", додав Завтонов.

