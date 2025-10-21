Речь идет об островах на Херсонщине, которые расположены низко и окружены открытой водой, что делает оккупантов видимыми и легкими целями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Что известно о ситуации на Херсонщине?
В The Telegraph рассказали случай, как оккупанты отчаянно набивались в крошечную лодку и пытались отплыть от болотистого островка в дельте Днепра.
Закутанные в импровизированный камуфляж из камыша и грязи, они лежат низко в воде, надеясь, что узкие каналы скроют их побег обратно на оккупированную Россией территорию. Но высоко вверху украинские войска следят за каждым их шагом,
– отмечает издание.
Поэтому вскоре украинский беспилотник врезался в лодку и взорвался.
По данным российской разведки, с января 2025 года в дельте погибло 5100 россиян.
Кроме того, еще сотни российских военных застряли и голодают из-за нехватки припасов на цепочке островов к югу от Херсона. Были и такие, которые умерли от голода.
"Пленные, которых наши бойцы недавно взяли на островах, рассказывали о невозможности доставить им еду и питьевую воду, и им приходится пить воду из реки", – рассказал полковник Александр Завтонов из 30 корпуса морской пехоты.
Он также отметил, что этот район – "зона смерти для России" и "здесь негде спрятаться". Это все благодаря постоянным полетам беспилотников, артиллерийским столкновениям и ночным рейдам.
С момента освобождения украинскими войсками Херсона в ноябре 2022 года река фактически стала линией фронта.
Ее правый берег под контролем Украины, а низменный, подверженный наводнениям левый берег – оккупирован российскими войсками.
Постоянные полеты беспилотников, артиллерийские столкновения и ночные рейды превратили этот район в одно из самых опасных полей битвы войны, где продвижение измеряется метрами, а выживание часто зависит от маскировки и времени,
– отмечает издание.
Есть также сообщения о том, что российские солдаты были вынуждены покупать моторы и лодки из собственного кармана для попыток продвижения.
"Украинские защитники удерживают занятые позиции; никаких потерь или прорывов не допущено", – отметил Завтонов, отметив, что разведывательные миссии Украина осуществляет круглосуточно.
А сама Россия несет потери.
"Враг пытается действовать небольшими группами пехоты, рассчитывая на эффект неожиданности. Этому способствует дождь, туман и сильный ветер, что затрудняет работу беспилотников с обеих сторон. Но мы постоянно следим", добавил Завтонов.
Ситуация на фронте: последние новости
За сутки 20 октября Силы обороны Украины остановили на фронте 202 боевых столкновения. Больше всего из них было на Покровском направлении.
Пасмурная погода создает благоприятные условия для российских штурмов, но ВСУ эффективно противодействуют этой тактике, заметил в эфире 24 Канала председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.
По последним данным аналитиков ISW, ВСУ продвинулись на 3 направлениях на Харьковщине, а россияне – на одном. Также украинские военные имели успех на Северском направлении.