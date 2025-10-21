Речь идет об островах на Херсонщине, которые расположены низко и окружены открытой водой, что делает оккупантов видимыми и легкими целями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что известно о ситуации на Херсонщине?

В The Telegraph рассказали случай, как оккупанты отчаянно набивались в крошечную лодку и пытались отплыть от болотистого островка в дельте Днепра.

Закутанные в импровизированный камуфляж из камыша и грязи, они лежат низко в воде, надеясь, что узкие каналы скроют их побег обратно на оккупированную Россией территорию. Но высоко вверху украинские войска следят за каждым их шагом,

– отмечает издание.

Поэтому вскоре украинский беспилотник врезался в лодку и взорвался.

По данным российской разведки, с января 2025 года в дельте погибло 5100 россиян.

Кроме того, еще сотни российских военных застряли и голодают из-за нехватки припасов на цепочке островов к югу от Херсона. Были и такие, которые умерли от голода.

"Пленные, которых наши бойцы недавно взяли на островах, рассказывали о невозможности доставить им еду и питьевую воду, и им приходится пить воду из реки", – рассказал полковник Александр Завтонов из 30 корпуса морской пехоты.

Он также отметил, что этот район – "зона смерти для России" и "здесь негде спрятаться". Это все благодаря постоянным полетам беспилотников, артиллерийским столкновениям и ночным рейдам.

С момента освобождения украинскими войсками Херсона в ноябре 2022 года река фактически стала линией фронта.

Ее правый берег под контролем Украины, а низменный, подверженный наводнениям левый берег – оккупирован российскими войсками.

Постоянные полеты беспилотников, артиллерийские столкновения и ночные рейды превратили этот район в одно из самых опасных полей битвы войны, где продвижение измеряется метрами, а выживание часто зависит от маскировки и времени,

– отмечает издание.

Есть также сообщения о том, что российские солдаты были вынуждены покупать моторы и лодки из собственного кармана для попыток продвижения.

"Украинские защитники удерживают занятые позиции; никаких потерь или прорывов не допущено", – отметил Завтонов, отметив, что разведывательные миссии Украина осуществляет круглосуточно.

А сама Россия несет потери.

"Враг пытается действовать небольшими группами пехоты, рассчитывая на эффект неожиданности. Этому способствует дождь, туман и сильный ветер, что затрудняет работу беспилотников с обеих сторон. Но мы постоянно следим", добавил Завтонов.

