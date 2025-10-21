Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Силы Специальных Операций ВС Украины.

Как воины ССО уничтожили врага?

Группа "А" 1-го отряда 144-го центра Сил специальных операций провела специальные действия на Северо-Слобожанском направлении в Сумской области.

Операторы ССО прошли за границу крайних украинских позиций и тихо проникли на подконтрольную врагу территорию. После проведенной доразведки, спецназовцы совершили налет, уничтожив россиян в блиндаже и на огневых позициях,

– сообщают защитники.

После ACE report (Ammunition, Casualties, Equipment), спецназовцы ССО приняли решение остаться на ночевку на захваченных позициях и там осуществить засаду на вражеские группы подкрепления. По результатам специальных действий подтверждено уничтожение 13 россиян.

Воины провели специальные действия на Сумщине: смотрите видео

В ССО отметили, что группа спецназовцев успешно провела эксфильтрацию и готовится к следующему заданию.

Какие потери понесет враг?