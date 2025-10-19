На этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил журналист по вопросам обороны в London Evening Standard Роберт Фокс, прогнозируя, что впереди стоит ожидать сложные 5 – 6 месяцев до следующей весны. Тот темп событий, который наблюдается сейчас, не затормозится.

Что указывает на проблемы в России?

Путин пытается увеличить свою армию, чтобы продолжить войну, поскольку несет огромные потери на фронте. По словам Фокса, Россия имеет большое население, поэтому может пополнять свои вооруженные силы, однако уже испытывает ряд сложностей.

Думаю, что возникают проблемы серьезные. Если они урезали доплаты за подписание контракта, то это признаки этого. В экономике царит неопределенность, есть нехватка бензина, Россию ждут очень нестабильные времена,

– убежден журналист.

Он озвучил, что Путин, как человек, который находится под давлением и стремится сохранить свою власть, продолжая войну, уже допустил серьезные просчеты. Поэтому стоит наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Британский журналист отметил, что в Донецкой области российская армия достигла определенных успехов. Он напомнил, что во время Первой мировой войны впервые начали использовать авиацию, а сегодні активно применяются на фронте беспилотники.

Если сильная облачность и дожди, то пролететь довольно сложно, это дало России преимущество. Однако я не вижу проведения серьезного маневра, а значит и большого завоевания территории,

– озвучил Фокс.

