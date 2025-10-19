На этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил журналист по вопросам обороны в London Evening Standard Роберт Фокс, прогнозируя, что впереди стоит ожидать сложные 5 – 6 месяцев до следующей весны. Тот темп событий, который наблюдается сейчас, не затормозится.
Что указывает на проблемы в России?
Путин пытается увеличить свою армию, чтобы продолжить войну, поскольку несет огромные потери на фронте. По словам Фокса, Россия имеет большое население, поэтому может пополнять свои вооруженные силы, однако уже испытывает ряд сложностей.
Думаю, что возникают проблемы серьезные. Если они урезали доплаты за подписание контракта, то это признаки этого. В экономике царит неопределенность, есть нехватка бензина, Россию ждут очень нестабильные времена,
– убежден журналист.
Он озвучил, что Путин, как человек, который находится под давлением и стремится сохранить свою власть, продолжая войну, уже допустил серьезные просчеты. Поэтому стоит наблюдать за дальнейшим развитием событий.
Британский журналист отметил, что в Донецкой области российская армия достигла определенных успехов. Он напомнил, что во время Первой мировой войны впервые начали использовать авиацию, а сегодні активно применяются на фронте беспилотники.
Если сильная облачность и дожди, то пролететь довольно сложно, это дало России преимущество. Однако я не вижу проведения серьезного маневра, а значит и большого завоевания территории,
– озвучил Фокс.
Что известно об увеличении армии России и выплатах военным?
В сентябре 2024 года Путин подписал указ об увеличении численности российской армии на 180 тысяч человек. Общее количество составляет 1,5 миллиона. Указ вступил в силу в декабре прошлого года.
Центр противодействия дезинформации в октябре 2025 года сообщил, что Россия сокращает выплаты за подписание контракта с минобороны. В Татарстане их урезали почти в семь раз. Если раньше для новобранцев предусматривалось 2,7 млн рублей (почти 32 тысячи долларов), то сегодня сумма составляет 400 тысяч рублей. Финансовые возможности страны-агрессора снижаются.