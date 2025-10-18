Такое мнение в эфире 24 Канала высказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, отметив, что говорится об объявлении частичной мобилизации. Для этого Кремль уже сделал определенные шаги.
Почему в 2026 году Кремль может объявить частичную мобилизацию?
Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба объяснил, что сейчас в России тема частичной мобилизации очень непопулярна. В то же время в стране-агрессоре ввели нововведения, которые упрощают предоставление повесток. Их могут выдавать в электронной форме.
Кроме того, в России подписали указ, который позволяет привлечение 2 миллионов резервистов без объявления военного положения.
То есть есть признаки, что в 2026 году Кремль объявит частичную мобилизацию. Это увеличение "пушечного мяса", которое они собираются бросать в Украину,
– подчеркнул он.
Интересно и то, что в России уменьшились выплаты контрактникам. Ранее часть средств им выплачивал центральный федеральный бюджет (примерно 400 тысяч рублей), а остальные – региональные бюджеты. Сейчас же, например, в центральном округе, вместо 2 миллионов россиянину выплачивают 800 тысяч. В федеральном бюджете на следующий год предусмотрено уменьшение на 800 миллиардов рублей за счет выплат именно контрактникам.
Чтобы никто не питал иллюзий – подобное уменьшение, как поиск дополнительных средств для финансирования войны являются первыми признаками подготовки к проведению частичной мобилизации в 2026 году,
– подчеркнул Пендзин.
Он добавил, что украинскому руководству нужно быть готовым. Ведь если Россия действительно это сделает, произойдет резкое давление на линии фронта.
Что известно о методах пополнения войска в России: кратко
- Пока россиянин не пойдет в армию, не сможет поменять права, пользоваться государственными услугами. Кроме того, осенний призыв продлится целый год.
- Кроме того, России предлагают 100 тысяч за то, чтобы "привезти друга на службу". Ранее за это предлагала 10 тысяч. Даже действуют надбавки полицейским, которые предлагают задержанным идти воевать.
- Более того, против людей, которые не приходят по повестке, открывают уголовные производства.