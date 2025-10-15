Согласно правкам к закону, Кремль сможет призывать резервистов даже в "мирное" время и без объявления войны, под прикрытием так называемой "спецоперации". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Что известно о планах Кремля?

Кремль планирует привлечь до двух миллионов военных резервистов на войну в Украине после внесения изменений в законодательство.

Правки фактически открывают для Путина доступ к резерву с человеческими ресурсами. И это именно в то время, когда он ищет возможность пополнить свою армию после огромных потерь на фронте.

Новая "лазейка" даст Кремлю шанс избежать открытого объявления мобилизации, ведь предыдущая в 2022 году вызвала у россиян панику и побудила мужчин массово бежать из страны.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева, два миллиона резервистов – это "профессионалы в своей области", которые сейчас находятся в запасе. А новые поправки позволят властям официально отправлять их воевать за границу, в частности против Украины.

Председатель оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов предположил, что Путин может использовать резервный человеческий ресурс в северо-восточных областях Украины – в Сумской и Харьковской областях, где россияне пытаются пройти вперед.

Какая ситуация у россиян на фронте?