Об этом в эфире 24 Канала рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что из-за этого враг попал в несколько окружений. Силы обороны проводят там чистки.

Что происходит на Добропольском направлении?

По словам ведущей, на Добропольском направлении ситуация очень сложная. В то же время украинская армия освобождает и зачищает населенные пункты от россиян.

Если посмотреть на карту, россияне находятся в трех котлах. Там могут быть сотни россиян. Некоторые населенные пункты оси остаются не зачищенными, в некоторых пунктах враг все еще контролирует позиции,

– подчеркнула ведущая.

Кучер добавила, что спецификой этого направления является размытая и хаотичная линия фронта. Для украинских бойцов это опасно: например, пехотинец может находиться на своей позиции и понимать, что где-то в тылу могут быть россияне.

Ситуация на Добропольском направлении: смотрите на карте

Последние новости с Добропольского направления: кратко