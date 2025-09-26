Спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии 24 Каналу прокомментировал сообщения в сети о 3 "котлах" для россиян под Покровском.
Смотрите также Предыдущая тактика врага давно безуспешна: офицер раскрыл детали "трубной войны" за Купянск
Действительно ли оккупанты попали в окружение под Покровском?
Военный заметил, что говорить об окружении противника и "котлах" рано.
Не будем настолько забегать вперед. Есть, скажем так, несколько мест, где россиян хорошо прижали. Посмотрим, смогут ли они оттуда выбраться,
– объяснил Трегубов.
Между тем вражеские военкоры жалуются, что украинские дроны отслеживают и уничтожают российские конвои с поставками. Попытки противника перебросить подкрепления под Покровск заканчиваются их уничтожением.
Что происходит в районе Доброполья?
Наши военные создали три кольца окружения российских подразделений на Добропольском выступлении, сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала.
Он пояснил: первое кольцо "отрезает куски ушей" российского "зайца", второе – его голову, а третье – основу выступления, откуда россияне ранее продвигались.
В кольцо окружения попадет подразделение 51-й армии России, бывшая так называемая "народная милиция ДНР", которая наступала на Добропольском направлении и возле Родинского.
Если эти войска будут разгромлены, тогда вся северная сторона полуокружения, которое враг пытался создать вокруг Покровска и Мирнограда, будет отрезана, отпадет. И противнику придется отсрочить свои планы по окружению Покровска.
В то же время Попович отметил, что рано делать окончательные выводы, потому что враг перебросил морскую пехоту и будет пытаться деблокировать свои войска с востока, в частности со стороны Малиновки.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло тоже указывает на то, что оккупанты стягивают силы 155-й бригады и части десантно-штурмовых войск на Добропольское направление. Происходит самая большая перегруппировка с 2022 года.
- Напомним, что в начале августа оккупанты прорвали первую линию обороны украинских войск под Добропольем и продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.
- Постепенно защитникам удалось стабилизировать ситуацию, остановить наступление оккупантов и освободить некоторые из захваченных ими поселков.
- Враг планировал расширить Добропольский выступ, чтобы перерезать логистические пути и окружить Константиновку, но благодаря действиям Сил обороны это не удалось.
- На Добропольском направлении украинские войска достигли ощутимых успехов, освободив около 160 километров квадратных территории и зачистив от врага более 170 квадратных километров территории.