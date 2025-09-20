Наши бойцы создали три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе. Это в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Денис Попович.
Читайте также Активные атаки врага, полсотни боев на Покровском направлении: карта фронта 20 сентября
"По официальным данным, и президент, и военные говорят, что там происходит контрнаступательная операция, которая имеет успех. Очевидно, формируются или сформированы три кольца окружения российских войск на Добропольском выступе", – сказал он.
Какие подразделения России окажутся в окружении?
Денис Попович отметил, что в августе этого года было протекание российских войск на Добропольском выступе. Окружение он сравнил с очертаниями "бешеного зайца".
Первое кольцо окружения на сегодня отрезает куски ушей этого "зайца". Второе кольцо окружения отрезает его голову. А третье кольцо окружения отрезает основу к Добропольскому выступу, откуда это оттекание произошло,
– подчеркнул он.
В окружениях окажется подразделение 51-й армии России. Это бывшая так называемая "народная милиция ДНР", которая атаковала на Добропольском направлении и в сторону Родинского, что также на Покровском направлении.
Если мы посмотрим на карту в целом, мы увидим, что если подразделения этой армии будут окружены и разгромлены, тогда вся северная сторона этого полуокружения, которое враг пытался создать вокруг Покровска и Мирнограда, будет отрезана, отпадет. Поэтому, очевидно, планы по окружению Покровска этой осенью врагу придется немного отсрочить,
– объяснил военный обозреватель.
Однако, по его словам, еще рано подводить какие-то конкретные итоги. Поскольку враг туда перебросил морскую пехоту и будет пытаться деблокировать свои войска. Пехота будет идти или уже идет с востока, в частности, со стороны Малиновки.
Что происходит на Добропольском направлении?
Начальник Управления штурмовых подразделений полковник Валентин Манько сообщил, что на Добропольском направлении создано три котла: маленький, немного больший и большой. Сейчас операция по отрезанию врага на основе этих наступательных действий почти завершена.
Спикер ОСГВ "Днепр" Алексей Бельский рассказал, что на Покровском направлении продолжается контрнаступление ВСУ. По его словам, россияне зашли в ловушку там, где они пробили вверх с юга Добропольский выступ.
Также он отметил, что россияне получили задание полностью захватить Донецкую область за осень-зиму. Поэтому сейчас в районе Покровска и Доброполья идут очень напряженные бои.