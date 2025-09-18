Об этом в четверг, 18 сентября, рассказал начальник Управления Штурмовых подразделений, полковник Валентин Манько. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.
Смотрите также ВСУ продвинулись вблизи Часового Яра, россияне – на 2 направлениях: обзор фронта и карты от ISW
Что происходит на Добропольском направлении?
По словам Манько, сейчас враг забирает свои силы с Сумского, Курского, Запорожского направлений и даже с юга Херсонского, чтобы бросить их на Донетчину, а именно на Покровское – Добропольское направления.
Однако украинские защитники дают оккупантам отпор. Было создано 3 котла: маленький, немного больший и большой.
На Добропольском направлении эти "заячьи ушки" были коротенькие, там сразу работали 425-й, 1-й полки и 25-й батальон. То есть "заячьи ушки" обрезаны уже давно. Недели 3 назад началась большая операция по блокированию противника и взятие его в полное окружение. Затем было, можно сказать, отрезание "заячьей" головы. И сейчас, как вы говорите, отрезание врага на основе этих наступательных действий. Сегодня эту операцию почти закончили,
– рассказал полковник ВСУ.
Какая ситуация возле Доброполья: смотрите на карте
Обратите внимание! По данным отчета Института изучения войны от 15 сентября, основные наступательные действия противник действительно сосредотачивает в Донецкой области. Однако украинские войска имели успех в Добропольском тактическом районе, освободив Панковку.
Ситуация возле Покровска: что говорят эксперты
- В эксклюзивном интервью 24 Каналу офицер разведки отдельного отряда беспилотных систем "Тайфун" Александр "Алекс" рассказал, что Покровское направление является одним из самых горячих. Российское наступление там уже началось.
- В то же время представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский в эфире 24 Канала очертил, какими были планы оккупантов в регионе. Враг имел целью пробить и расширить Добропольский выступ, чтобы пойти на запад, спуститься вниз и захватить Доброполье, Покровск, Мирноград. После – пойти на восток и перерезать логистические пути, чтобы окружить Константиновку.
- По мнению летчика-инструктора и полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, которым он также поделился с 24 Каналом, российский прорыв под Добропольем был операцией, которую с военной точки зрения вообще нельзя было проводить. Противник якобы просчитался в вопросе усиления флангов.