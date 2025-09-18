Об этом в четверг, 18 сентября, рассказал начальник Управления Штурмовых подразделений, полковник Валентин Манько. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

Смотрите также ВСУ продвинулись вблизи Часового Яра, россияне – на 2 направлениях: обзор фронта и карты от ISW

Что происходит на Добропольском направлении?

По словам Манько, сейчас враг забирает свои силы с Сумского, Курского, Запорожского направлений и даже с юга Херсонского, чтобы бросить их на Донетчину, а именно на Покровское – Добропольское направления.

Однако украинские защитники дают оккупантам отпор. Было создано 3 котла: маленький, немного больший и большой.

На Добропольском направлении эти "заячьи ушки" были коротенькие, там сразу работали 425-й, 1-й полки и 25-й батальон. То есть "заячьи ушки" обрезаны уже давно. Недели 3 назад началась большая операция по блокированию противника и взятие его в полное окружение. Затем было, можно сказать, отрезание "заячьей" головы. И сейчас, как вы говорите, отрезание врага на основе этих наступательных действий. Сегодня эту операцию почти закончили,

– рассказал полковник ВСУ.

Какая ситуация возле Доброполья: смотрите на карте

Обратите внимание! По данным отчета Института изучения войны от 15 сентября, основные наступательные действия противник действительно сосредотачивает в Донецкой области. Однако украинские войска имели успех в Добропольском тактическом районе, освободив Панковку.

Ситуация возле Покровска: что говорят эксперты