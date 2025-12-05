Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Что известно о расследовании НАБУ?

По данным источников Украинской правды, речь идет о депутате партии "За будущее" Анне Скороход. У нее якобы проходят обыски по подозрению в получении взятки.

Как сообщают источники УП, задокументировано, как парламентарий вместе с сообщниками вымогала у предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Сама Скороход также прокомментировала ситуацию. Она подтвердила обыски в ее доме.

Мне нечего скрывать, моя деятельность – на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции, – написала нардеп.