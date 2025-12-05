Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Когда назначат нового главу Офиса Президента?

Как сообщает Железняк, имя руководителя ОП объявят уже в пятницу, 5 декабря.

Среди возможных кандидатов нардеп называл Свириденко, Федорова, Шмыгаля и Буданова.

Заметим, что накануне Владимир Зеленский провел собеседования с претендентами на эту должность. В частности, во время разговора речь шла о том, каким должен быть формат работы Офиса и как он должен сотрудничать с другими государственными институтами, чтобы эффективно служить интересам Украины.

Кроме того, ранее Зеленский отмечал, что кандидат на должность руководителя ОП должен отвечать требованиям качественного менеджмента, дипломатического мастерства и другим ключевым компетенциям.

Интересно! Во время совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном он отметил: "Безусловно, у нас есть очень достойные люди".

Что известно об отставке экс-руководителя ОП Ермака?

  • 28 ноября детективы НАБУ и САП провели обыски у Андрея Ермака. СМИ сообщали, что у него изъяли мобильные телефоны и ноутбуки, содержание которых сейчас анализирует следствие. Сам Ермак тогда подчеркивал, что не оказывает никакого сопротивления следственным действиям.

  • В тот же день он объявил об отставке с должности, которую возглавлял с 2020 года. Впоследствии президент подписал указ об увольнении Ермака.

  • Несмотря на увольнение с должности руководителя ОП, Андрей Ермак и в дальнейшем остается членом или руководителем по меньшей мере десяти различных структур, в частности тех, отвечающих за вопросы национальной безопасности. Он продолжает входить в состав СНБО, ставки верховного главнокомандующего и ряда государственных советов и штабов.