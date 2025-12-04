Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Зеркало недели".
Какие должности до сих пор занимает Ермак?
Имя Андрея Ермака до сих пор фигурирует в составе СНБО на официальном сайте. Как писало "РБК-Украина", это подтвердил и спикер Рады Руслан Стефанчук. Вчерашняя парламентская инициатива о вызове Ермака по этому поводу провалилась – за нее проголосовали лишь 74 депутата.
Кроме этого, бывший руководитель Офиса Президента входит в ставку верховного главнокомандующего. Президент Владимир Зеленский ввел его в состав 24 февраля 2022 года. С момента увольнения Ермака 28 ноября указ главы государства об изменениях в составе ставки не появлялся.
Сейчас Ермак продолжает входить также в ряд консультативно-совещательных органов при президенте, в частности он является:
- членом Национального инвестиционного совета;
- председателем Совета по вопросам поддержки предпринимательства;
- заместителем председателя Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.
Ермак продолжает входить в ряд групп и штабов. Он также является:
- председателем координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам;
- сопредседателем международной экспертной группы "Ермака – Макфола", занимающейся вопросом санкций против России;
- сопредседателем международной консультативной группы "Ермака-Расмуссена", занимающейся разработкой гарантий безопасности Украины.
В дополнение к этому, Ермак возглавляет Комиссию государственных наград и геральдики, а также является членом президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.
Увольнение Ермака: коротко о главном
28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса Президента.
Перед этим у Ермака проводили обыски. Однако по итогам проведенных следственных действий и обысков о подозрении ни одному лицу не сообщали. Источники РБК-Украина отмечали, что НАБУ и САП провели обыски у руководителя Офиса президента Украины на основании постановления следственного судьи ВАКС.
Экс-руководитель ОП отметил, что он не нарушал закон, а его политическое положение сделало его легкой целью для тех, кто хотел навредить.