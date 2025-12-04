Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".

Дивіться також "Дуже небезпечна людина": ексречниця Зеленського заявила про страх за життя через Єрмака

Які посади досі займає Єрмак?

Імʼя Андрія Єрмака досі фігурує у складі РНБО на офіційному сайті. Як писало "РБК-Україна", це підтвердив й спікер Ради Руслан Стефанчук. Вчорашня парламентська ініціатива про виклик Єрмака з цього приводу провалилась – за неї проголосували лише 74 депутати.

Окрім цього, колишній керівник Офісу Президента входить до ставки верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський ввів його до складу 24 лютого 2022 року. З моменту звільнення Єрмака 28 листопада указ глави держави про зміни у складі ставки не зʼявлявся.

Наразі Єрмак продовжує входити також до низки консультативно-дорадчих органів при президентові, зокрема він є:

членом Національної інвестиційної ради;

головою Ради з питань підтримки підприємництва;

заступником голови Нацради з питань антикорупційної політики.

Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. Він також є:

головою координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань;

співголовою міжнародної експертної групи "Єрмака – Макфола", що опікується питанням санкцій проти Росії;

співголовою міжнародної консультативної групи "Єрмака-Расмуссена", що опікується розробкою гарантій безпеки України.

На додачу до цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики, а також є членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Звільнення Єрмака: коротко про головне