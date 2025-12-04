Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дзеркало тижня".
Які посади досі займає Єрмак?
Імʼя Андрія Єрмака досі фігурує у складі РНБО на офіційному сайті. Як писало "РБК-Україна", це підтвердив й спікер Ради Руслан Стефанчук. Вчорашня парламентська ініціатива про виклик Єрмака з цього приводу провалилась – за неї проголосували лише 74 депутати.
Окрім цього, колишній керівник Офісу Президента входить до ставки верховного головнокомандувача. Президент Володимир Зеленський ввів його до складу 24 лютого 2022 року. З моменту звільнення Єрмака 28 листопада указ глави держави про зміни у складі ставки не зʼявлявся.
Наразі Єрмак продовжує входити також до низки консультативно-дорадчих органів при президентові, зокрема він є:
- членом Національної інвестиційної ради;
- головою Ради з питань підтримки підприємництва;
- заступником голови Нацради з питань антикорупційної політики.
Єрмак продовжує входити до низки груп та штабів. Він також є:
- головою координаційного штабу з гуманітарних і соціальних питань;
- співголовою міжнародної експертної групи "Єрмака – Макфола", що опікується питанням санкцій проти Росії;
- співголовою міжнародної консультативної групи "Єрмака-Расмуссена", що опікується розробкою гарантій безпеки України.
На додачу до цього, Єрмак очолює Комісію державних нагород та геральдики, а також є членом президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.
Звільнення Єрмака: коротко про головне
28 листопада Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу Президента.
Перед цим в Єрмака проводили обшуки. Однак за підсумками проведених слідчих дій та обшуків про підозру жодній особі не повідомляли. Джерела РБК-Україна зазначали, що НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента України на підставі ухвали слідчого судді ВАКС.
Екскерівник ОП зазначив, що він не порушував закон, а його політичне становище зробило його легкою ціллю для тих, хто хотів нашкодити.