Об этом бывшая пресс-секретарь президента Юлия Менедель рассказала в интервью "Радио Свобода", передает 24 Канал.

Что рассказала Мендель о влиянии Ермака?

Юлия Мендель заявила, что боится за собственную жизнь из-за экс-главы Офиса президента Андрея Ермака.

Я понимаю, что сейчас никто в это не поверит, но я каждый день молюсь, Богу спасибо за то, что я жива. Потому что Андрей Борисович – это очень опасный человек, очень опасный. И те, кто его знает, это поймут,

– сказала Мендель.

Экс-спикер утверждает, что Ермак якобы имеет широкие возможности влияния: от информационных кампаний против коллег до давления через правоохранительные органы. К примеру, по словам Мендель, экс-глава ОПУ мог сделать так, чтобы создали уголовные производства "просто на ровном месте".

Мендель вспомнила, как чиновники, по ее данным, испытывали давление от Андрея Ермака и говорили: "Юлю, так не делают с людьми".

Она заверила, что "много людей уходит, и столько судеб уничтожено из-за Андрея Борисовича".

Бывшая пресс-секретарь Зеленского также заявила, что в 2019 году Ермак якобы интересовался у политтехнологов США, как ему стать президентом. По мнению Мендель, это свидетельствует о том, что его "амбиции очень большие" и он, мол, выстраивал собственную вертикаль власти в Украине.

