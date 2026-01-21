О том, сможет ли Россия вызвать в Украине катастрофу, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Может ли Россия полностью положить украинскую энергетику?
Андрей Коваленко объяснил, что Россия бьет по энергетике, со светом и теплом сложно, но враг не способен полностью положить систему и создать катастрофу. Есть ряд факторов, которые влияют на эту неспособность.
Соответственно, я не говорю, что все очень просто и легко – нет, ситуация сложная. Но катастрофы, которую рисуют их пропагандисты нам, и о которой они мечтают, не будет,
– подчеркнул глава ЦПД.
Он добавил, что это стоит помнить ежедневно, когда кажется, что ситуация невыносимая. "Лучшие профессионалы этой страны работают над тем, чтобы у россиян ничего не получилось. Работают именно руками – коммунальщики, энергетики. Ну и еще кое-что происходит", – заявил Коваленко.
Как украинцев пугают в сети?
Напомним, недавно Центр противодействия дезинформации опроверг слухи о полном отключении электроэнергии на западе Украины. В сети распространили информацию об этом и оформили ее как официальную.
Специалисты ЦПД заявили, что на самом деле никаких подтверждений таких действий со стороны Минэнерго, оператора энергосистемы, ОВА или облэнерго нет по состоянию на 12:00 17 января.