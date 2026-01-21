В ночь на 20 января оккупанты в очередной раз атаковали энергетику Украины. Специально для 24 Канала эксперты разобрали новые вызовы, которые появились после обстрелов, возможность полного блэкаута и дали прогноз на ближайшие недели.

В Украине критическая ситуация в энергетике

Массированные обстрелы повредили большинство объектов электроэнергии, теплоснабжения. Речь идет о подстанциях, сети и генерирующие мощности По словам бывшего министра топлива и энергетики Украины, председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Ивана Плачкова, сегодня ситуация критическая.

Сейчас большинство электроэнергии дают атомные станции, также есть часть гидроэлектростанций, а почти все тепловые разрушены или повреждены. Это Киевская теплоэнергоцентраль, Харьковская, а также ТЭС в других городах, поэтому ситуация сверхсложная.

Энергетики уже почти 4 года круглосуточно восстанавливают оборудование, но можем только представить, какое количество оборудования повреждено, какие большие потребности. К сожалению, сегодня есть дефицит оборудования, материала, выключателей, трансформаторов и многое другое,

– подчеркнул Иван Плачков.

Для того, чтобы ускорить стабилизацию, нужна массированная закупка оборудования на уровне государства, потому что финансовое состояние компаний не позволяет им это делать. Нужно привлекать кредиты МВФ, Всемирный банк, другие финансовые институты.

Это должно делать государство, закупать централизованно, ведь сейчас на рынке нет профицита. Уже доставили десятки тысяч тонн оборудования, но мы ежедневно его меняем. Его нужно давать компаниям в виде товарного кредита. Сегодня это главная задача центральных органов власти.

"Мы можем импортировать примерно 2,5 тысяч мегаватт, но есть разные организационные преграды, которые связаны с условиями работы энергорынка. Надо принимать быстрые, волевые решения, чтобы увеличить импорт электроэнергии из Европы", – подчеркнул экс-министр энергетики.

Ситуация в энергетике критическая: смотрите полное видео

Может ли Россия ударить по АЭС и готовиться ли к блэкауту?

Кремль может прибегнуть к ударам по атомным станциям, об этом предупреждают в ГУР. Сегодня дефицит электроэнергии в Украине находится на уровне 40%. Государство также может генерировать электроэнергию, а значительное количество производится именно на АЭС.

Не стоит забывать, что враг уже атаковал эти подстанции. Буквально 1 – 2 месяца назад были такие атаки. АЭС не могли работать на всю мощность, ведь не имели куда выдавать эту электроэнергию. Вероятность таких атак высока.

Враг уже бил по опорным подстанциям. Если Украина не сможет их защитить, то ситуация с точки зрения электроснабжения – только ухудшиться, а дефицит достигнет уровня 50%. Это означает применение более жестких графиков отключений, невозможность работы коммунальных систем, в частности водонапорной,

– добавил Иван Плачков.

Вряд ли Кремль рискнет бить по самим АЭС, но они точно будут атаковать их инфраструктуру. При этом тотальный блэкаут в Украине маловероятен, ведь государство импортирует электроэнергию и работает с европейской энергосистемой. Впрочем возможен региональный блэкаут, когда электроэнергия исчезнет на время в отдельном регионе.

Украина может получить примерно 2,5 тысячи мегаватт, распределять теми сетями, которые остались. Это будут определять диспетчеры. Но главное, что эта электроэнергия нам будет нужна, если возникнет региональный блэкаут. Это вполне возможно,

– объяснил экс-министр.

Сегодня в Киеве нет собственной генерации. Раньше были ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая ТЭЦ, Трипольская ТЭЦ. Они производили электроэнергию, которой было достаточно для центрального столичного региона. Ее даже распределяли в другой регион. Сейчас этой генерации нет, мы только ее потребляем.

Какие цели выполняют россияне во время ударов?

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что враг осуществляет многоуровневые атаки на Украину, а его главная цель уничтожить военных, разрушить экономику и деморализовать население. Кроме этого, Кремль хочет использовать эти удары, чтобы спровоцировать недовольство украинцев.

Ключевая цель России – атаки на военнослужащих, места изготовления и хранения оружия, производственные мощности для дронов различных типов. Второй уровень – это атаки по экономике. Ведь разрушаются объекты энергетики, газового хозяйства, склады, производственные мощности.

Без изготовленной продукции нет экспорта и налогов в бюджет. А без бюджета мы не можем платить военным и финансировать производство вооружения,

– добавил Иван Ступак.

Еще одна цель россиян – деморализация украинцев. В Кремле понимают, что люди устали от стольких лет войны, отсутствия электричества, тепла, Wi-Fi. Поэтому они начнут требовать от власти прекратить войну и отказаться от Донбасса.

Четвертый уровень – это провоцирование социального взрыва в Украине, когда украинцы или массово будут выезжать, или требовать свержения власти, чтобы Россия могла поставить на место президента – своего пророссийского лидера.

Главные цели России во время атак: смотрите полное видео

Какой будет ситуация в энергетике в ближайшее время?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что зимой 2026 года совпали сразу несколько критических факторов: сильные морозы, массовые обстрелы, теперь Кремль рассматривает удары по подстанциям АЭС Украины. К сожалению, сейчас не приходится надеяться на улучшение ситуации, потому что во время морозов есть большое напряжение энергетической системы.

В Украине создали штаб, который должен оптимизировать расходы энергетических ресурсов. Такие штабы работали даже тогда, когда не было сильных морозов, но теперь Россия усилила атаки, что сделало ситуацию критической.

Враг обстреливает энергетическую инфраструктуру уже не первый раз, но в предыдущие годы температура была более комфортной. Сегодня ситуация иная,

– сказал Олег Пендзин.

Сейчас в Украине ввели чрезвычайное положение в энергетике, создали штаб, но это пятый штаб с момента активной фазы боевых действий. Трудно говорить, что он принесет большой результат. Ведь в его полномочиях нет возможности изымать энергетические установки частной собственности, которые нужны для быстрого улучшения ситуации или переходить к более решительным действиям, связанных с коммунальным имуществом.

То, что украинцы сегодня еще имеют электрическую энергию – это благодаря ядерной генерации. Тепловая генерация, которая практически полностью уничтожена, обеспечивала пиковые нагрузки. То есть тогда, когда резко возрастает уровень потребления электрической энергии, – включалась тепловая генерация,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Большая опасность заключается в том, что россияне могут начать бить по ядерной генерации, распределительных сетях ядерных энергоблоков. Это может привести к падению поставок электрической энергии, хотя даже сегодня ее не хватает.

Надежды не добавляет и встреча в формате "Рамштайн", где нам обещали предоставить десятки миллионов фунтов стерлингов для нужд энергетики. Но не надо забывать, что с момента выделения средств до того дня, когда мы сможем их осваивать – пройдет более полугода.

Обстрелы будут продолжаться, поэтому нужно быть готовыми к чрезвычайно сложным механизмам подачи тепла и электрической энергии. Пункты несокрушимости работают, но ими могут воспользоваться далеко не все. К сожалению, есть много тех, кто вынужден находиться в холодных домах, в частности говорится о пожилых людях. Поэтому ситуация действительно является критической.

Россия может ударить по ядерной генерации: смотрите полное видео

Россия продолжает атаковать энергетику