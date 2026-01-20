Об этом он рассказал в эфире телемарафона, подробности его слов передает 24 Канал.
Актуально За сутки до этого удара мы наконец получили необходимые ракеты, это существенно помогло, – Зеленский
Что сказал Игнат о вражеском обстреле?
По словам спикера Воздушных сил, основной удар был направлен на Киевщину. Российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры.
Стратегическая их (оккупантов – 24 Канал) цель – заморозить украинцев,
– подчеркнул Игнат.
Он подчеркнул, что на этот раз враг запустил 18 баллистических ракет, продолжая террор городов Украины. Юрий Игнат также сообщил, что силы ПВО смогли уничтожить 14 из них. Этот результат спикер оценил как "довольно высокий результат". Кроме того, украинские защитники неба сбили также 13 из 15 крылатых ракет.
Стоит заметить, что Россия также атаковала Украину противокорабельной ракетой "Циркон".
Какие последствия российской атаки?
Последствия обстрела фиксировали в Киеве и многих регионах страны. В частности, в столице после вражеского обстрела теплоснабжение приостановили в 5635 многоквартирных домах, а жители Левобережной части Киева остались без подачи воды.
Среди объектов, которые попали под обстрел, был и промышленный комплекс в Полтавской области. Кроме этого, войска страны-агрессора атаковали территорию Винницкой области, где получил поражение объект критически важной инфраструктуры. Попадание фиксировали и в Ровенской области.
В городе Черноморск БпЛА попал в многоэтажный жилой дом. В результате удара повреждены внешние конструкции сооружения и выбиты окна. Также в пределах Одесского района зафиксировано повреждение объекта энергетической системы.