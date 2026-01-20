На местах попадания работают все экстренные службы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОГА Олега Кипера.

Что известно о последствиях атаки?

В городе Черноморск зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. В результате атаки поврежден фасад и выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала, данные уточняются.

Также в Одесском районе зафиксировано повреждение объекта энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без жертв. На местах попаданий работают экстренные и коммунальные службы, продолжается ликвидация последствий атаки.

