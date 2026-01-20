Какова ситуация после обстрела по регионам, есть ли пострадавшие и разрушения, собирает 24 Канал.
Какие последствия российских ударов 20 января?
Взрывы прогремели в Ровно и Запорожье, сообщили местные жители. В Киеве прогремел ряд мощных взрывов во время угрозы баллистики. После взрывов в Днепре остановлена котельная. Часть домов осталась без тепла. Известно о 2 пострадавших. Доразведка по крылатым ракетам, сообщили мониторы. В Киеве из-за сложной энергетической ситуации после вражеских обстрелов изменено движение метро. После отбоя тревоги между "Левобережной" и "Арсенальной" будут ездить два поезда с интервалом около 20 – 25 минут. Поезда проезжают без остановок станции "Гидропарк" и "Днепр". На зеленой линии во время тревоги движение осуществляется между станциями "Сырец" и "Выдубичи" каждые 7 минут и между "Осокорки" и "Красный хутор" – каждые 10 минут. Синяя линия работает без изменений. Воздушные силы ВСУ сообщили о вылете Ту-95МС из Оленьи. Возможны пуски крылатых ракет воздушного базирования ближе к 06:00. На левом берегу Киева также фиксируют перебои с водоснабжением, сообщил мэр Кличко. Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне повторно атаковали Запорожье. Взрывной волной и обломками поврежден частный дом. Там произошел пожар. Предварительно, никто не пострадал. Пожар после атаки / Фото Запорожской ОГА В Днепровском районе Киева зафиксировали пожар на территории складских помещений. Кроме того, на левом берегу есть перебои со светом. По словам Кличко, объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания. После еще ряда взрывов Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем в Днепровском районе столицы. Также еще есть вызовы медиков. По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, в Днепровском районе столицы в результате российского удара повреждена нежилая застройка. Также на другом месте атаки горят машины. В Днепре прогремели взрывы. По данным Запорожской ОГА, Россия дважды ударила по областному центру. Последствия устанавливаются. По предварительным данным обошлось без пострадавших. Местные паблики сообщили о взрывах в Чугуевской громаде на Харьковщине. В Запорожской ОГА сообщили о взрыве в одном из районов Запорожья. Экстренные службы обследуют территорию.
