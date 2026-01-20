Яка ситуація після обстрілу по регіонах, чи є постраждалі та руйнування, збирає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни знову підняли у небо Ту-95: що це за літаки та якими ракетами б'ють
Які наслідки російських ударів 20 січня?
Вибухи пролунали у Рівному та Запоріжжі, повідомили місцеві жителі. У Києві пролунала низка потужних вибухів під час загрози балістики. Після вибухів у Дніпрі зупинено котельню. Частина будинків залишилась без тепла. Відомо про 2 постраждалих. Дорозвідка по крилатих ракетах, повідомили монітори. У Києві через складну енергетичну ситуацію після ворожих обстрілів змінено рух метро. Після відбою тривоги між "Лівобережною" та "Арсенальною" будуть їздити два поїзди з інтервалом близько 20 – 25 хвилин. Поїзди проїжджають без зупинок станції "Гідропарк" і "Дніпро". На зеленій лінії під час тривоги рух здійснюється між станціями "Сирець" і "Видубичі" кожні 7 хвилин та між "Осокорки" і "Червоний хутір" – кожні 10 хвилин. Синя лінія працює без змін. Повітряні сили ЗСУ повідомили про виліт Ту-95МС з Оленьї. Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 06:00. На лівому березі Києва також фіксують перебої із водопостачанням, повідомив мер Кличко. Як поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни повторно атакували Запоріжжя. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватний будинок. Там сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав. Пожежа після атаки / Фото Запорізької ОВА У Дніпровському районі Києва зафіксували пожежу на території складських приміщень. Крім того, на лівому березі є перебої зі світлом. За словами Кличка, об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення. ПІсля ще низки вибухів Віталій Кличко повідомив про одиного постраждалого у Дніпровському районі столиці. Також ще є виклики медиків. За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі столиці внаслідок російського удару пошкоджено нежитлову забудову. Також на іншому місці атаки горять автівки. У Дніпрі прогриміли вибухи. За даними Запорізької ОВА, Росія двічи вдарила по обласному центру. Наслідки встановлюються. За попередніми даними обійшлось без постраждалих. Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Чугуївській громаді на Харківщині. У Запорізькій ОВА повідомили про вибух в одному із районів Запоріжжя. Екстрені служби обстежують територію.
У Києві – зміни у русі метро під час атаки
На червоній лінії поїзди курсують між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна" з інтервалом 4,5 – 5 хвилин.
Удар по Запоріжжю
Наслідки атаки на Київ
Удар по Києву
Росія вдарила по Запоріжжю
Вибухи пролунали у Рівному та Запоріжжі, повідомили місцеві жителі.
У Києві пролунала низка потужних вибухів під час загрози балістики.
Після вибухів у Дніпрі зупинено котельню. Частина будинків залишилась без тепла. Відомо про 2 постраждалих.
Дорозвідка по крилатих ракетах, повідомили монітори.
У Києві через складну енергетичну ситуацію після ворожих обстрілів змінено рух метро.
Після відбою тривоги між "Лівобережною" та "Арсенальною" будуть їздити два поїзди з інтервалом близько 20 – 25 хвилин.
Поїзди проїжджають без зупинок станції "Гідропарк" і "Дніпро".
На зеленій лінії під час тривоги рух здійснюється між станціями "Сирець" і "Видубичі" кожні 7 хвилин та між "Осокорки" і "Червоний хутір" – кожні 10 хвилин.
Синя лінія працює без змін.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про виліт Ту-95МС з Оленьї. Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 06:00.
На лівому березі Києва також фіксують перебої із водопостачанням, повідомив мер Кличко.
Як поінформував очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни повторно атакували Запоріжжя.
Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватний будинок. Там сталася пожежа. Попередньо, ніхто не постраждав.
Пожежа після атаки / Фото Запорізької ОВА
У Дніпровському районі Києва зафіксували пожежу на території складських приміщень. Крім того, на лівому березі є перебої зі світлом. За словами Кличка, об'єкти соціальної інфраструктури переходять на автономний режим живлення.
ПІсля ще низки вибухів Віталій Кличко повідомив про одиного постраждалого у Дніпровському районі столиці. Також ще є виклики медиків.
За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, у Дніпровському районі столиці внаслідок російського удару пошкоджено нежитлову забудову. Також на іншому місці атаки горять автівки.
У Дніпрі прогриміли вибухи.
За даними Запорізької ОВА, Росія двічи вдарила по обласному центру. Наслідки встановлюються. За попередніми даними обійшлось без постраждалих.
Місцеві пабліки повідомили про вибухи у Чугуївській громаді на Харківщині.
У Запорізькій ОВА повідомили про вибух в одному із районів Запоріжжя. Екстрені служби обстежують територію.