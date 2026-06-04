Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Які наслідки атаки оборонців на Росію 3 та 4 червня?

Оборонці завдали чималих збитків російським окупантам, атакувавши 3 та 4 червня низку важливих об'єктів, зкорема нафтовий термінал "Санкт-Петербург".

Підрозділи Сил оборони України вгатили по прикордонному сторожовому кораблю проєкту 10410 "Светляк". На момент атаки він перебував в акваторії Азовського моря. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

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Також під прицілом опинився район зосередження озброєння та військової техніки окупантів поблизу Новоєгорівки, що в Харківській області та пункт управління противника в районі Очеретиного на Донеччині.