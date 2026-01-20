Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на КГГА.

Как курсирует метро в Киеве во время атаки?

Как сообщили в КГГА, в столице 20 января несколько изменено движение поездов метро. Причиной стали проблемы с электроснабжением после российского обстрела.

Красная линия

На красной линии движение будет осуществляться между станциями "Академгородок" и "Арсенальная". Его интервал будет составлять 4,5 – 5 минут.