Про це інформує 24 Канал з посиланням на КМДА.

Як курсує метро у Києві під час атаки?

Як поінформували в КМДА, у столиці 20 січня дещо змінено рух поїздів метро. Причиною стали проблеми з електропостачанням після російського обстрілу.

Червона лінія

На червоній лінії рух здійснюватиметься між станціями "Академмістечко" та "Арсенальна". Його інтервал становитиме 4,5 – 5 хвилин.

Зазначається, що після відбою повітряною тривоги для перевезення пасажирів між лівим і правим берегом курсуватимуть два поїзди на ділянці "Лівобережна" – "Арсенальна". Орієнтовний інтервал – 20 – 25 хвилин.

Водночас поїзди проїжджатимуть без зупинок станції "Гідропарк" і "Дніпро".

Зелена лінія

На зеленій лінії під час тривоги поїзди їздитимуть між станціями "Сирець" і "Видубичі" з інтервалом 7 хвилин.Крім того, між станціями метрополітену "Осокорки" і "Червоний хутір" – з інтервалом у 10 хвилин.