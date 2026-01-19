Що відомо про ворожу атаку та для яких регіонів зараз є небезпека – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Куди рухаються "Шахеди"?

21:07, 19 січня

Група БпЛА на Сумщину курсом на Харківщину та Полтавщину.

20:14, 19 січня

  • Дніпропетровщина - БпЛА на околицях населеного пункту Солоне.
  • Запоріжжя - БпЛА в напрямку міста з півдня.
19:02, 19 січня

БпЛА на півночі Сумщини - курсом на південний-захід.

18:01, 19 січня

Запоріжжя – БпЛА на Балабине.

17:19, 19 січня

БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на Кринички.