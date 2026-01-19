Що відомо про ворожу атаку та для яких регіонів зараз є небезпека – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Куди рухаються "Шахеди"?
Група БпЛА на Сумщину курсом на Харківщину та Полтавщину.
БпЛА на півночі Сумщини - курсом на південний-захід.
Запоріжжя – БпЛА на Балабине.
БпЛА на Дніпропетровщині – курсом на Кринички.