Розвідники підрозділу "Артан" ГУР провели успішний рейд на Лиманському напрямку . Вдалося ліквідувати російських солдатів і захопити полонених.

Також Сили оборони атакували об'єкти ППО Росії у Криму . А поблизу Донецька ЗСУ знищили склад безпілотних літальних апаратів.

Нещодавно також окуповані території Запоріжжя та Херсонщини залишилися без світла через атаки. Було знеструмлено 450 населених пунктів Херсонської області.