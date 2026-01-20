У телеграм-каналі Exilenova+ опублікували кадри з місця події.
Що відомо про вибухи на Донеччині?
Неспокійно на Донеччині, а саме у місті Дебальцеве.
Там росіяни розмістили склад боєприпасів. Ймовірно, щось по ньому й прилетіло.
Ситуація у Дебальцевому: дивіться відео
Вибухи на Донеччині: дивіться відео
На кадрах видно яскраві спалахи, чути гучні вибухи.
Місцеві зазначають, що триває детонація боєприпасів.
Обережно, нецензурна лексика! Вибухи на Донеччині: дивіться відео
Останні атаки на окупантів та їхні втрати
Розвідники підрозділу "Артан" ГУР провели успішний рейд на Лиманському напрямку. Вдалося ліквідувати російських солдатів і захопити полонених.
Також Сили оборони атакували об'єкти ППО Росії у Криму. А поблизу Донецька ЗСУ знищили склад безпілотних літальних апаратів.
Нещодавно також окуповані території Запоріжжя та Херсонщини залишилися без світла через атаки. Було знеструмлено 450 населених пунктів Херсонської області.