У телеграм-каналі Exilenova+ опублікували кадри з місця події.

Що відомо про вибухи на Донеччині?

Неспокійно на Донеччині, а саме у місті Дебальцеве.

Там росіяни розмістили склад боєприпасів. Ймовірно, щось по ньому й прилетіло.

Ситуація у Дебальцевому: дивіться відео

Вибухи на Донеччині: дивіться відео

На кадрах видно яскраві спалахи, чути гучні вибухи.

Місцеві зазначають, що триває детонація боєприпасів.

Обережно, нецензурна лексика! Вибухи на Донеччині: дивіться відео

