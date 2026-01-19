Українські військові продовжують знищувати російський військовий потенціал. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про уражені об'єкти?

На тимчасово окупованій території Луганської області уражено склад безпілотних літальних апаратів підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії ворога в районі населеного пункту Новокраснянка. Зафіксовано влучання в ціль.

Крім того, уточнено результати раніше завданих ударів по об'єктах паливної інфраструктури Росії. У Краснодарському краї підтверджено ураження наливного терміналу нафтопереробного заводу "Туапсинський".

Також встановлено наслідки атаки ударних БпЛА по нафтобазі "Осколнефтеснаб" у Бєлгородській області. Внаслідок удару знищено один та пошкоджено шість резервуарів типу РВС-1000.

У Силах оборони наголосили, що й надалі системно здійснюватимуть заходи для послаблення наступальних можливостей ворога та зниження його воєнно-економічного потенціалу з метою примушення Росії до припинення збройної агресії проти України.

Що відомо про нещодавні вибухи у Росії?