Украинские военные продолжают уничтожать российский военный потенциал. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно о пораженных объектах?

На временно оккупированной территории Луганской области поражен склад беспилотных летательных аппаратов подразделения 144-й мотострелковой дивизии врага в районе населенного пункта Новокраснянка. Зафиксировано попадание в цель.

Кроме того, уточнены результаты ранее нанесенных ударов по объектам топливной инфраструктуры России. В Краснодарском крае подтверждено поражение наливного терминала нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский".

Также установлены последствия атаки ударных БпЛА по нефтебазе "Осколнефтеснаб" в Белгородской области. В результате удара уничтожен один и повреждены шесть резервуаров типа РВС-1000.

В Силах обороны отметили, что и в дальнейшем системно осуществлять меры для ослабления наступательных возможностей врага и снижения его военно-экономического потенциала с целью принуждения России к прекращению вооруженной агрессии против Украины.

Что известно о недавних взрывах в России?