Об атаке дронов на российские города сообщали местные власти, писали об этом и ряд медиа. Кадры БпЛА в небе над страной-агрессором показали в телеграмм-канале exilenova+

Что известно об ограничениях в России из-за БпЛА?

Отмечалось, что московские аэропорты Шереметьево и Внуково, петербургский Пулково, а также аэропорты Костромы, Пскова и Нижнего Новгорода работали в условиях ограничений из-за активности БПЛА. В калининградском аэропорту Храброво информировали о возможных изменениях в расписании рейсов.

По словам жителей разных городов Ленинградской области, ночью в небе были слышны характерные звуки дронов, двигавшихся в направлении города, а также раздавались взрывы.

Традиционно, сначала официального подтверждения атаки со стороны россиян не было, однако впоследствии там сообщили, что силы ПВО якобы сбили десятки беспилотников над регионом и продолжали отражать массированную дроновую атаку. Как информировал губернатор, количество сбитых беспилотников в Ленинградской области якобы возросло до 51.

Владимир Зеленский заявил о намерении усилить удары по территории страны-агрессора, сосредотачиваясь на развитии дальнобойных средств.

Сейчас украинская баллистическая ракета средней дальности FP-7 находится на этапе испытаний. Она уже осуществила пуски на дистанцию около 100 километров, во время которых фиксировались ее технические характеристики.

Авиационный эксперт Валерий Романенко предполагает, что уже летом 2026 года эту ракету могут начать применять для ударов по вражеским целям.

Как в Москве будут отмечать 9 мая?

В России впервые решили не привлекать колонны военной техники к параду 9 мая на Красной площади. Вместо этого планировалось сосредоточиться на демонстрации участия военных в зоне так называемой "СВО" и провести авиационное шоу.

В то же время появились предположения, что инициатива о прекращении огня на 9 мая могла быть связана с опасениями из-за безопасности мероприятия в столице. Отмечалось, что на этот раз не ожидается приезд Си Цзиньпина, который в 2025 году рассматривался как условный фактор безопасности.

Политтехнолог Тарас Загородний допускал, что ВСУ могут подготовить неожиданные действия, которые станут резонансным "дополнением" к российскому параду.

Также сообщалось, что участие в параде на Красной площади в этом году подтвердили лидеры только четырех государств. Для сравнения, в 2025 году на мероприятии присутствовали представители 27 стран.