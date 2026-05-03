Про атаку дронів на російські міста повідомляла місцева влада, писала про це й низка медіа. Кадри БпЛА в небі над країною-агресоркою показали в телеграм-каналі exilenova+

Що відомо про обмеження в Росії через БпЛА?

Зазначалося, що московські аеропорти Шереметьєво і Внуково, петербурзький Пулково, а також аеропорти Костроми, Пскова й Нижнього Новгорода працювали в умовах обмежень через активність БпЛА. У калінінградському аеропорту Храброво інформували про можливі зміни в розкладі рейсів.

За словами мешканців різних міст Ленінградської області, вночі в небі було чути характерні звуки дронів, що рухалися у напрямку міста, а також лунали вибухи.

Традиційно, спочатку офіційного підтвердження атаки з боку росіян не було, однак згодом там повідомили, що сили ППО буцімто збили десятки безпілотників над регіоном і продовжували відбивати масовану дронову атаку. Як інформував губернатор, кількість збитих безпілотників у Ленінградській області нібито зросла до 51.

Україна готується до нових ударів по Росії: що відомо?

Володимир Зеленський заявив про намір посилити удари по території країни-агресорки, зосереджуючись на розвитку далекобійних засобів.

Наразі українська балістична ракета середньої дальності FP-7 перебуває на етапі випробувань. Вона вже здійснила пуски на дистанцію близько 100 кілометрів, під час яких фіксувалися її технічні характеристики.

Авіаційний експерт Валерій Романенко припускає, що вже влітку 2026 року цю ракету можуть почати застосовувати для ударів по ворожих цілях.

Як у Москві будуть відзначати 9 травня?

У Росії вперше вирішили не залучати колони військової техніки до параду 9 травня на Красній площі. Натомість планувалося зосередитися на демонстрації участі військових у зоні так званої "СВО" та провести авіаційне шоу.

Водночас з'явилися припущення, що ініціатива щодо припинення вогню на 9 травня могла бути пов'язана з побоюваннями через безпеку заходу в столиці. Зазначалося, що цього разу не очікується приїзд Сі Цзіньпіна, який у 2025 році розглядався як умовний фактор безпеки.

Політтехнолог Тарас Загородній допускав, що ЗСУ можуть підготувати несподівані дії, які стануть резонансним "доповненням" до російського параду.

Також повідомлялося, що участь у параді на Червоній площі цього року підтвердили лідери лише чотирьох держав. Для порівняння, у 2025 році на заході були присутні представники 27 країн.