Про це повідомили у міністерстві оборони Росії.

Цікаво Що Путін готує до 9 травня та чого чекати на фронті: інтерв'ю снайпера-розвідника зі США

Чому Росія вирішила відмовитися від колон із військтехнікою на параді у Москві?

У міноборони Росії анонсували, що на параді до 9 травня на Красній площі у Москві у складі пішої колони у параді візьмуть участь військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів та окремих родів військ збройних сил Росії.

Вихованці суворовських військових та нахімовського училищ, кадетських корпусів, а також колона військової техніки у зв'язку з поточною оперативною обстановкою не братимуть цього року участі у військовому параді,

– заявили у ворожому міністерстві оборони.

При цьому у міноборони країни-агресорки анонсували, що на параді покажуть роботу військових усіх видів і родів військ, які "виконують завдання у зоні спеціальної військової операції", а по суті здійснюють терористичні військові дії на території України.

Також росіяни покажуть тих солдатів, які несуть бойове чергування та бойову службу, у тому числі у складі розрахунків на пунктах управління ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил і на кораблях.

Окрім того, окупанти анонсують і авіашоу, коли над Красною площею пролетять літаки російських пілотажних авіагруп.

На завершення параду льотчики штурмовиків Су-25 розфарбують небо Москви в сумнозвісні кольори прапора Росії, тобто аквафреш.

Що ще відомо про парад, який пройде у Москві?

У Росії розглядають зміну формату сакрального для росіян параду на 9 травня у Москві. Причиною цього можуть бути потенційні атаки невідомих безпілотників до цієї події.

Експертка з внутрішньої політики та економіки Росії Берлінського центру Карнегі Олександра Прокопенко із посиланням на джерела повідомляла, що у 2026 році парад може відбутися без демонстрації військової техніки.

Також очікується скорочення кількості гостей до кількох сотень осіб замість традиційних тисяч, а сам захід може тривати менш як годину.

До цього ширилися чутки, що обговорювалася можливість взагалі скасування параду в Москві та Санкт-Петербурзі. Причиною цього називали загрозу ракетних ударів по містах.