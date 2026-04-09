Про це пишуть Moscow Times та "Медуза".
Чому у Росії можуть скасувати парад до "Дня перемоги"?
Інформацію про ймовірну відміну парадів у Москві та Санкт-Петербурзі на початку квітня почали поширювати російські воєнні блогери.
Уявляєте: "Парад рівняйся, смирно" – й оголошується ракетна небезпека. Що буде відбуватися на площі та навколо неї? Це буде суттєвий удар у медійному плані, навіть якщо нічого не долетить", – сказав в ефірі "Соловйов LIVE" провоєнний блогер Ілля Туманов.
За його словами, повітряну частину заходу нібито вже скасували. Також він стверджував, що заплановану на 5 квітня репетицію наземної частини на полігоні зупинили, а військових відправили назад у місця постійної дислокації без подальших вказівок. Не виключається, що подію можуть перенести.
Окремі регіональні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють і про можливе скасування параду в Калінінграді – російському ексклаві між Литвою та Польщею. За цими даними, підрозділи, задіяні в підготовці, вже повертаються до своїх частин.
Офіційного підтвердження таких рішень наразі немає, а місцева влада не надала чітких коментарів щодо ситуації.
Незабаром Україна буде спроможна завдавати ударів балістикою по Москві
Fire Point завершує розробку надзвукових балістичних ракет. Менша з них – FP-7 із дальністю близько 300 кілометрів – має бути вперше застосована у бойових умовах уже найближчим часом.
Більш потужна ракета FP-9, здатна нести бойову частину масою до 800 кілограмів на відстань до 850 кілометрів, тобто може вдарити у Москву.
Штілерман наголосив, що можливі удари по Москві можуть суттєво вплинути на сприйняття війни як серед російського керівництва, так і в суспільстві загалом.