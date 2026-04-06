Про таке він розповів в інтерв'ю для Reuters.

Як українська балістика зможе дістати до Москви?

За словами Штілермана, компанія Fire Point наразі завершує розробку двох надзвукових балістичних ракет. Менша з них – FP-7 із дальністю близько 300 кілометрів – має бути вперше застосована у бойових умовах уже найближчим часом.

Він зазначив, що за характеристиками вона подібна до американської балістичної системи малої дальності ATACMS, яку виробляє Lockheed Martin.

Більш потужна ракета FP-9, здатна нести бойову частину масою до 800 кілограмів на відстань до 850 кілометрів, невдовзі має перейти до етапу випробувань.

Важливо! Такий радіус дії потенційно дозволяє накрити російську столицю.

Штілерман наголосив, що можливі удари по Москві можуть суттєво вплинути на сприйняття війни як серед російського керівництва, так і в суспільстві загалом.

Водночас у компанії продовжують роботу над посиленням власних оборонних можливостей, зокрема, створенням нової системи протиповітряної оборони, яка має стати дешевшою альтернативою існуючим західним комплексам.

Довідково! Українська компанія Fire Point займається розробкою нових бойових дронів і ракет, активно співпрацюючи з європейськими партнерами та приділяючи особливу увагу створенню балістичного озброєння. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Денис Штілерман розповів про особливості випробування озброєння.

