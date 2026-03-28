Про це пишуть низка російських ЗМІ та українські осінт-сіпльноти. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Дивіться також Палає вже 5 добу: нафтотермінал у Приморську спалахнув з новою силою

Що відомо про повітряну атаку на Чапаєвськ та її наслідки?

Місто Чапаєвськ, неподалік Самари у Росії, має стратегічне значення через наявність там промислових військових об'єктів. Є попередня інформація у мережі, що один із таких міг бути уражений ракетами "Фламінго".

Над Чапаєвськом гриміли вибухи вночі 28 березня. Місцеві скаржилися у соціальних мережах на спалахи та гучні звуки, над містом піднявся густий чорний дим, що засвідчили фото та відео з місця.

Спершу у мережі припускали, що удари були завдані безпілотниками, що вже стало типовою тактикою у війні. А проте з'явилися зображення повітряних пристроїв, схожих саме на ракети, зокрема "Фламінго".

Ось таку ракету помітили та зафіксували над Чапаєвськом / Фото свідка

Спільнота "КіберБорошно" стверджує, що ракета FP-5 вдарила по виробництву вибухівки (для авіабомб і ракет) ВАТ "Промсинтез", раніше знаного як "Полімер". Влучання геолокували у виробничій зоні.

Де ще лунали вибухи в Росії впродовж минулої доби?