Про це пишуть низка російських ЗМІ та українські осінт-сіпльноти. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.
Що відомо про повітряну атаку на Чапаєвськ та її наслідки?
Місто Чапаєвськ, неподалік Самари у Росії, має стратегічне значення через наявність там промислових військових об'єктів. Є попередня інформація у мережі, що один із таких міг бути уражений ракетами "Фламінго".
Над Чапаєвськом гриміли вибухи вночі 28 березня. Місцеві скаржилися у соціальних мережах на спалахи та гучні звуки, над містом піднявся густий чорний дим, що засвідчили фото та відео з місця.
Спершу у мережі припускали, що удари були завдані безпілотниками, що вже стало типовою тактикою у війні. А проте з'явилися зображення повітряних пристроїв, схожих саме на ракети, зокрема "Фламінго".
Наслідки повітряної атаки у Чапаєвську: дивіться відео очевидців
Ось таку ракету помітили та зафіксували над Чапаєвськом / Фото свідка
Спільнота "КіберБорошно" стверджує, що ракета FP-5 вдарила по виробництву вибухівки (для авіабомб і ракет) ВАТ "Промсинтез", раніше знаного як "Полімер". Влучання геолокували у виробничій зоні.
Де ще лунали вибухи в Росії впродовж минулої доби?
Нафтоналивні порти Усть-Луги й Приморська у Ленінградській області Росії зазнали чергової атаки дронів вночі 27 березня. Тоді само у Череповці Вологодської області спалахнула промислова зона, зокрема найбільший в Європі хімзавод "Апатит".
Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко сказав 24 Каналу, що удари по портах Ленінградської області – це була чудова спланована операція. Ці удари спричинили такі пошкодження, що унеможливлюють звідти принаймні на якийсь час експорт нафти та газу.