OSINT-канал "КіберБорошно" здійснив геолокацію кадрів та підтвердив успішні удари по обох портах. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Нова атака БпЛА на Ленінградську область 27 березня: що відомо?

Увечері 26 та вночі 27 березня відбулося повторне ураження нафтоналивних портів Усть-Луги та Приморська у Ленінградській області Росії. Місцеві у соціальних мережах писали про вибухи у районах портів, а також про заграву, помітну навіть зі значної відстані.

Гучно було у Виборзькому, Кіровському та Колпинському районах. Влада звідувала про кілька десятків збитих повітряних цілей. Аеропорт Пулково, звісно, заривали на години. У мережі вже з'явилися численні відеопідтвердження успішної атаки.

Додамо, що пропускна здатність Усть-Луги становить близько 700 тисяч барелів нафти на добу. А Приморськ є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи потужністю до 75 мільйонів тонн нафти на рік. Систематичні удари по цих об'єктах безпосередньо підривають нафтоекспортні доходи Росії.

Цікаво, що нещодавно співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман в інтерв'ю 24 Каналу розповідав ще й про українську балістику, яка невдовзі зможе діставати до Москви та Санкт-Петербурга.

Що передувало цій атаці?