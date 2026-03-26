Про це повідомляє Exilenova+. Гучно також було у Виборзі, де було щонайменше 10 – 12 гучних "хлопків".

Дивіться також Дим бачили навіть у Фінляндії: росіяни зупинили завантаження нафти через пожежу

Що відомо про вибухи у Росії?

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко запевнив, що "певео" загалом "знищила" понад 21 БпЛА над Ленінградською областю, через що не працювали аеропорти.

Атаку "відбили" до 2:53. Але місцеві жалілися на автоматні черги й опісля, а ще – на відсутність інтернету з 24 березня.

Нагадаємо, що це уже не вперше. Ще 22 березня були масові скарги, що у Санкт-Петербурзі повністю відключили мобільний інтернет. Працював тільки білий список.

Цієї ночі дрони зосередилися над Кіриським районом. Там відомо про пошкодження у промзоні.

Попередньо атакований НПЗ "КІНЕФ". Постраждалих нібито немає.

"Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) – найбільший нафтопереробний завод регіону і один з найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

Українські дрони вже діставалися заводу у березні 2024, березні 2025, а також 4 жовтня 2025.

Що відбувається у Ленінградській області?