Поки що інформації про стан "Адмірала Макарова" немає, а російське міноборони стверджує про "незначні пошкодження" тральщика "Іван Голубець". Ми зібрали для вас усе, що відомо про російський корабель "Адмірал Макаров". Про фрегат та про те, як він став флагманом чорноморського флоту – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

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"Адмірал Макаров" – фрегат, яким керує зрадник

"Адмірал Макаров" є третім фрегатом проєкту 11356Р "Буревестник". Фрегат закладений в лютому 2012 року на суднобудівному заводі "Янтар" у Калінінграді. Уперше його спустили на воду у вересні 2015 року. Судно введено в дію 2017 році.

Довжина корабля – 124 метри, а ширина – 15. Екіпаж фрегата становить 180 осіб.

Дислокується "Адмірал Макаров" у тимчасово окупованому Севастополі, де уранці 29 жовтня пролунали вибухи та виникла пожежа. Судно назвали на честь віцеадмірала російського імператорського флоту Степана Макарова, який, до слова, був родом з українського Миколаєва.

Судном керує колишній український військовий, уродженець Вінницької області – капітан 1 рангу Григорій Бреєв. У 2014 році він зрадив українську присягу й присягнув Росії.

З 2018 року російське судно брало участь у російському вторгненні в Сирії, а в 2022 році окупанти використовували його для завдання ракетних ударів по Україні крилатими ракетами "Калібр".

Як "Адмірал Макаров" став флагманом чорноморського флоту Росії

У ніч на 14 квітня українські війська за допомогою двох протикорабельних ракет "Нептун" влучили у крейсер "Москва" – флагман чорноморського флоту Росії. Саме цей корабель відповідав за захоплення острова Зміїний 24 лютого і саме його екіпаж тоді почув відповідь від українських прикордонників, яка згодом стала символом українського спротиву.

Удень 14 жовтня російське міноборони заперечувало факт знищення крейсера, який був одним із найбільших російських військових кораблів. Тоді навіть речник міноборони Ігорь Конашенков говорив про нібито пожежу на борту, яку вдалося локалізувати, а плавучість судна нібито збережена, але його планують відбуксирувати у Севастополь. Однак уже ввечері в Росії визнали – плавучість "Москви" тепер хіба що від'ємна, бо корабель затонув. Та міноборони Росії відмовлялося визнавати той факт, що їхній крейсер знищили українські війська, тому офіційна версія – пожежа через "паління".

Таким чином чорноморський флот залишився без флагмана. Тому це прокляття, тобто звання, перейшло до "Адмірала Макарова".

Що там зараз із російським фрегатом

Рано-вранці 29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких у місці дислокації російського флоту винила пожежа. За даними української сторони, щонайменше 3 кораблі пошкоджені. ЗМІ кажуть, що серед них і той самий "Адмірал Макаров". Однак поки що ця інформація не підтверджена і не відомо, чи поповнив підводний флот Росії ще один флагман чорноморського флоту.

Однак російське міноборони продовжує ліпити фейки. Ігорь Конашенков заявив про "терористичну атаку" 9 безпілотників та 7 автономних морських безпілотних апаратів, які нібито доблесно знищила так звана російська ППО. Тому, якщо вірити російському міноборони (чого робити, звісно ж, не варто), то незначних пошкоджень зазнав лише тральщик "Іван Голубець".

Крім того, Кремль звинуватив Велику Британію в нібито підготовці українських військових до атаки по російських кораблях, які нібито "забезпечували діяльність зернового коридору" й аж ніяк не завдавали ракетних ударів по Україні за допомогою "Калібрів".

Українська сторона не підтверджує і не спростовує свою причетність до вибухів у Севастополі. Однак керівниця об'єднаного координаційного штабу Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що причиною вибухів міг стати запуск росіянами ракет С-300 – російської "агресивної" ППО. Також Гуменюк потролила росіян, згадавши "бойових комарів", про яких ті розповідають в ООН. При цьому речниця ОК "Південь" підкреслила, що офіційну інформацію отримають згодом і одразу її повідомлять.

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