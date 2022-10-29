Росіяни публікують фото ніби-то українського диверсійного човна, який міг підійти та щось підірвати. Однак, якби це дійсно сталося, такого величезного стовпа диму не було б. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Павло Нарожний.

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Був би вибух, "хлопок", як то кажуть. Стовп диму характерний для довгострокового горіння якогось великого об'єкта – вертольота, корабля, підводного човна, складу палива. Але не одного човна, який ніс на собі 100 – 150 кілограмів вибухівки. Він би вибухнув, і на цьому все закінчилося,

– пояснив військовий експерт.

Що могло статися насправді

Нарожний зауважує, що на ракетний удар це також не схоже. "Туди б прилетіло 400 – 500 кілограмів вибухівки. Це більше схоже на якусь невелику диверсійну операцію. Щось близько підійшло до цього корабля, і він загорівся", – підкреслив він.

Окупанти ж повідомляють про атаку безпілотників. На думку військового експерта, це цілком ймовірно.

"Якщо безпілотник зайшов і підпалив паливо на кораблі – такий і був би ефект. Воно горіло б і йшов величезний стовп диму", – відзначає Нарожний.

Ба більше, припускають, що у Севастополі можуть горіти 4 російські кораблі. Але цю інформацію поки не підтвердили.

Скажімо, наш якийсь катер вийшов на відстань 50 кілометрів від Одеси й запустив 5 – 10 диверсійних безпілотників, які віддалено керувалися. П'ять з них збили, а інші – долетіли й підпалили свої цілі. Так, це можливо,

– підкреслює Нарожний.

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