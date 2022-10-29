Як зазначають місцеві телеграм-канали, у місті буцімто відбивають "напади безпілотників". У традиційній для росіян манері, мешканців, які чують серію вибухів, закликають зберігати спокій, передає 24 канал.

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Мешканці чують вибухи – влада бідкається

У пабліках повідомляють, що кораблі росіян відбивають буцімто атаку дронів в акваторії Севастопольської бухти. Мешканців запевняють, що в місті жоден об'єкт не постраждав. Тож просять зберігати спокій і вірити в те, що ситуація під контролем.

Яким би не був цей контроль, спокоєм у Севастополі навіть не пахне. Там уже перекрили рейд. Відомо також про те, що через бухту не ходять ані катери, ані пороми.

Момент вибуху у Севастополі зняли на камеру: відео (18+, ненормативна лексика)

Окупанти у Севастополі бояться атаки дронів: відео (18+, ненормативна лексика)

Мешканці повідомили про влучання: відео

Окупанти бідкаються на дрони США

У російських ЗМІ вирішили не обмежуватися лише українськими, а й згадали про американські безпілотники. Як зазначають у виданнях, поблизу бухти в момент атаки перебував також стратегічний дрон-розвідник RQ-4B-40 Global Hawk. За словами ворогів, він баражував у нейтральному повітряному просторі над акваторією Чорного моря.

Дійсно, згідно з даними Flightradar24, безпілотник таки був в акваторії Чорного моря. Але і тут немає нічого дивного. Американські безпілотники і до початку повномасштабного вторгнення моніторили ситуацію поблизу кордонів України. Та й залітали у нейтральний повітряний простір над морем, щоб оцінити ситуацію.



Американський безпілотник дійсно перебував в акваторії Чорного моря / Скриншот

Окупанти скаржаться, що американські дрони з'явилися не просто так. Мовляв, з їхньою допомогою США дізнаються, де розташовані сили ППО Росії. За словами росЗМІ, Україна створила ситуацію, за якої ворогові довелося відреагувати. А США завдяки цьому дізналися, де розташована протиповітряна оборона окупантів.

Хай там як, але всі ми чудово знаємо, що вона ні для чого не годиться. Наприклад, у Бєлгородській області ППО б'є по цивільній інфраструктурі, буцімто збиваючи повітряні цілі у небі над Росією. Та й на фронті засоби ворога не принесли йому жодної користі.