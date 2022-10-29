Вранці, 29 жовтня, фортуна повернулася до росіян іншим боком. Невідомо, що саме стало причиною "бавовни" в Севастополі, однак можливо, що в цьому винні самі загарбники.

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Як горіли російські кораблі

Спершу повідомляли про те, що звуки вибухів в Севастополі спричинені роботою систем протиповітряної оборони, опісля запуском ракет С-300. Урешті-решт, що це було – поки "загадка", однак сталася пожежа на ворожих суднах.

Поки окупаційна влада розбирається у причинах займання кораблів, українці можуть насолодитися відео, як горить загарбницький флот.

Горять російські кораблі в окупованому Севастополі: дивіться відео з відкритих джерел

"Бавовна" в Криму: що відомо

Жителі Севастополя не одразу зрозуміли, що відбувається та чому від ранку лунають вибухи. Однак місцеві телеграм-канали повідомили про те, що півострів атакували дрони.

Попри те що окупанти відзвітували про "знищення" усіх безпілотників, якимось дивом загорілося декілька кораблів у Чорному морі, що зараз частково контролює Росія. Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що за різними даними, серед пошкоджених кораблів є "Адмірал Макаров", який став флагманом після втрати росіянами "Москви".

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що причиною пошкодження кораблів може бути запуск ракет С-300. Потрібно розуміти, що безпілотники, які атакували Севастополь є "бойовими комахами" і використання про них такої потужної "ППО" може спричини зворотні наслідки. Що, ймовірно, і сталося

У Росії підтвердили пошкодження корабля "Іван Голубець" та "констатувати", що у всьому винні британці. З відповідним звинуваченням виступив представник російської міноборони Ігорь Конашенков.

У Лондоні поки ці заяви ніяк не коментували, однак навряд Великій Британії захочеться відповідати на цей маразм від кремлівської пропаганди.

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