Є інформація, цієї ночі у бухті Севастополя прогримів потужний вибух. Ймовірно, саме у місці базування російських військових кораблів. Наголосимо, що ця інформація очікує на підтвердження.

На бухті у Севастополі міг прогриміти вибух

Журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що за різними даними, вибухами пошкоджено кілька кораблів Чорноморського флоту Росії. Ймовірно, серед них є "Адмірал Макаров", який став флагманом після втрати росіянами "Москви".

Він наголосив, що ця інформація потребує перевірки.

Інформація потребує додаткової перевірки. Вона наразі неможлива. Росіяни повністю перекрили вхід до Севастопольської бухти. Відео з камери спостереження показує дуже потужний вибух в районі стоянки кораблів,

– написав він.

Вибух у бухті Севастополя: дивіться відео

Моніторингова група натякає, що флагман ЧФ РФ "Адмірал Макаров" таки отримав "неушкодження" після атаки бухти Севастополя "невідомими БпЛА та підводними дронами".

Що розповідають окупанти

Російські пропагандисткі канали почали поширювати фото з бухти, де видно сильне задимлення.

Фото із задимленням у бухті Севастополя:

Вони заспокоюють, що у них все гаразд, це всього лиш "мобілізовані тренуються проходячи смугу перешкод у бойових умовах". Проте українські журналісти вважають, що це "незаплановане займання".

Інший пропагандиський канал повідомляє, що чорноморський флот Росії таки отримав пошкодження, але незначні. Вони пишуть про наліт 8 БпЛА та 6 катерів, після яких пошкодження отримав базовий тральщик і фрегат "Адмірал Макаров". Останній, мовляв, зачепило уламками ППО.

При цьому на Кримському мосту анонсували якісь "технологічні роботи". У мінтрансі Росії повідомили, що можливе обмеження руху автомобілів діятиме у бік Краснодарського краю з 8:30 до 17:00.

У зв'язку з технологічними роботами 29 жовтня можливі короткочасні труднощі руху машин Кримським мостом,

– мовиться у повідомленні.