Утром, 29 октября, фортуна вернулась к Россиянам другой стороной. Неизвестно, что именно стало причиной "хлопка" в Севастополе , однако возможно, что в этом виноваты сами захватчики.

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Как горели русские корабли

Сначала сообщалось о том, что звуки взрывов в Севастополе вызваны работой систем противовоздушной обороны после запуска ракет С-300. В конце концов, что это было – пока "загадка", однако произошел пожар на вражеских судах.

Пока оккупационные власти разбираются в причинах возгорания кораблей, украинцы могут насладиться видео, как горят захватнический морской флот.

Горят российские корабли в оккупированном Севастополе: смотрите видео из открытых источников