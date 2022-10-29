ОК "Юг" о возможных повреждениях кораблей ЧФ РФ в Севастополе

Есть предположение, что мог пострадать российский флагман "Адмирал Макаров". Впрочем, эта информация нуждается в подтверждении. В то же время утренние события прокомментировала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

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Предполагают, что уничтожены 3 корабля Черноморского флота, носители ракет Калибр. По словам Гуменюк, пока официального подтверждения нет, но есть точное понимание, что при таком опасении боевых "насекомых" и использовании против них агрессивной ПВО может происходить обратная реакция.

Поэтому когда по "комарам" бьют, например, С-300, то эти ракеты обладают очень большой разрушительной силой и разрушают то, что на самом деле виновато в создании этой ситуации. Поэтому неудачный пуск ракет ПВО мог стать причиной,

– заявила спикер ОК "Юг".

При этом подчеркнула, что официальную информацию получат через время и сразу сообщат.

Могли взорваться вражеские суда

Украинский активист Сергей Стерненко выложил в телеграме видео. Как отмечает он, его могли снять на месте взрыва в бухте Севастополя. Там базируются российские военные суда.

Он отметил, что пока не будет распространять информацию о вероятном поражении, и добавил, что следует дождаться данных разведки или же от украинцев, проживающих в городе.

Информацию о возможном взрыве вражеских судов сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что по разным данным, повреждения получили несколько кораблей Черноморского флота России. Отметим, что среди них – "Адмирал Макаров". Это судно стало флагманским после встречи с дном крейсера "Москва".

В то же время, как заметил журналист, следует ожидать подтверждения информации. Нам бы очень хотелось, чтобы эти предположения были не безосновательны.

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