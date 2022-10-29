Соответствующими обвинениями разбрасывается рупор российского минобороны Игорь Конашенков. Также он заявил, что тральщик "Иван Голубец" получил "незначительные повреждения", сообщает 24 канал.

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Конашенков может преуменьшать последствия взрывов

По словам Конашенкова, так называемый черноморский флот в Севастополе якобы атаковали девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. И, конечно же, в фантазиях Конашенкова, где эта атака возникла, "все цели успешно уничтожены".

Рупор минобороны Кремля заявил, что якобы тральщик "Иван Голубец" получил незначительные повреждения. Такие же повреждения якобы получило бронесетевое ограждение в Южной бухте. Но здесь стоит отметить один момент – Конашенков когда-то и о крейсере "Москва" говорил, что "пожар на нем локализован", а плавучесть сохранена. Хотя в то время флагман черноморского флота превратился в подводный корабль. Так что можно лишь представить, какие же "незначительные" повреждения тральщика "Иван Голубец".

Также российское минобороны не обошлось без манипуляций, что якобы находившиеся в Севастополе корабли задействованы в обеспечении зернового коридора. Но о факте того, что среди российских кораблей есть носители крылатых ракет с готовыми к запуску "Калибрами", Конашенков благополучно забыл.

Бурное воображение Конашенкова уже нашло виновных во взрывах. Мол, именно специалисты ВМС Великобритании якобы готовили украинских военных к атаке в городе Очаков Николаевской области. Кроме того, те же "специалисты", о которых фантазирует Конашенков, якобы причастны к взрывам на "Северных потоках".

Что в ВСУ говорят о взрывах в Севастополе

Утром 29 октября в Севастополе раздались взрывы в районе базирования кораблей черноморского флота. Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что по разным данным, повреждения получили несколько кораблей Черноморского флота России. Среди них – "Адмирал Макаров", ставший флагманом черноморского флота после встречи с дном крейсера "Москва".

Руководитель объединенного координационного штаба Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что в результате взрывов могли быть уничтожены по меньшей мере 3 российских корабля. По ее словам, причиной взрывов мог стать запуск россиянами ракет С-300 – российской "агрессивной" ПВО. При этом Гуменюк подчеркнула, что официальную информацию получат через время и сразу сообщат.

Тем временем в Севастопольской бухте продолжается пожар после утренних взрывов: смотрите видео