Как отмечают местные телеграмм-каналы, в городе отражают "нападения беспилотников". В традиционной для россиян манере жителей, которые слышат серию взрывов, призывают сохранять спокойствие, передает 24 канал.

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Жители слышат взрывы – власть жалуется

В пабликах сообщают, что корабли россиян отбивают якобы атаку дронов в акватории Севастопольской бухты. Жителей уверяют, что в городе ни один объект не пострадал. Так что просят сохранять спокойствие и верить в то, что ситуация под контролем.

Каким бы ни был этот контроль, спокойствием в Севастополе даже не пахнет. Там уже перекрыли рейд. Известно также о том, что через бухту не ходят ни катера, ни паромы.

Момент взрыва в Севастополе сняли на камеру: видео (18+, ненормативная лексика)

Оккупанты в Севастополе боятся атаки дронов: видео (18+, ненормативная лексика)

Жители сообщили о попадании: видео

Оккупанты жалуются на дроны США

В российских СМИ решили не ограничиваться только украинскими, но вспомнили об американских беспилотниках. Как отмечают в изданиях, вблизи бухты на момент атаки находился также стратегический дрон-разведчик RQ-4B-40 Global Hawk. По словам врагов, он баражировал в нейтральном воздушном пространстве над акваторией Черного моря.

Действительно, согласно данным Flightradar24, беспилотник таки был в акватории Черного моря. Но и здесь нет ничего удивительного. Американские беспилотники и до начала полномасштабного вторжения мониторили ситуацию вблизи границ Украины. Да и залетали в нейтральное воздушное пространство над морем, чтобы оценить ситуацию.



Американский беспилотник действительно находился в акватории Черного моря / Скриншот

Оккупанты жалуются, что американские дроны появились не просто так. Мол, с их помощью США узнают, где расположены силы ПВО России. По словам РосСМИ, Украина создала ситуацию, при которой врагу пришлось отреагировать. А США благодаря этому узнали, где находится противовоздушная оборона оккупантов.

Как бы там ни было, но все мы прекрасно знаем, что она ни для чего не годится. К примеру, в Белгородской области ПВО бьет по гражданской инфраструктуре, будто сбивая воздушные цели в небе над Россией. Да и на фронте средства врага не принесли ему никакой пользы.

ПВО России сложно назвать эффективным

И хотя враг кичится своим ПВО, подчеркивая его работу при любом удобном случае, ситуация не такая уж радостная для россиян. Накануне, 27 октября, ВСУ выпустили 4 ракеты из РСЗО HIMARS. Оккупанты тогда заверили, что все боеприпасы перехватили силы ПВО.

Но аналитики из Института по изучению войны не обнаружили доказательств этому. Более того, там заметили, что враг ни разу не смог уничтожить боеприпас HIMARS , которым наши военные уничтожали стратегически важные для оккупантов объекты, в частности Антоновский мост и другие переправы.