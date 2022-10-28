Новость сообщил Сергей Стерненко. Никаких деталей пока не раскрывают. Возможно, врага снова посетил хлопок.
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Вблизи Каховской ГЭС только что раздались мощные взрывы в районе сосредоточения россиян,
– заявил Стерненко.
Он также поделился видео, на котором слышны взрывы.
Взрыв вблизи Каховской ГЭС: смотрите видео
Что происходит на Каховской ГЭС
Российские захватчики заменировали объекты Каховской гидроэлектростанции.
По данным ГУР Минобороны Украины, в октябре 2022 года враг взялся за минирование шлюзов и опор. В общем, подрыв дамбы спланировали еще в апреле. Между тем сейчас с каждым днем успеха контрнаступления ВСУ оккупанты паникуют все сильнее.
По состоянию на октябрь оккупанты установили 2 военных тентованных "Камазы" без водителей, которые полностью загружены ящиками со взрывчаткой. Тем временем россияне продолжают врать, что ГЭС вроде бы хочет взорвать Украину.
В ОК "Юг" отметили: даже если оккупанты взорвут ГЭС, это не остановит контрнаступление. В то же время шантаж России очень опасен.
"Затопление охватит большие территории, под водой могут оказаться около 80 населенных пунктов – это большая площадь на левом берегу и большая часть самого Херсона", – говорится в сообщении.
Андрей Юсов – представитель пресс-службы ГУР МО Украины – отметил, что нет оснований переживать о подрыве Каховской ГЭС. Необходимые работы оккупанты пока не провели.