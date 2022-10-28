Новость сообщил Сергей Стерненко. Никаких деталей пока не раскрывают. Возможно, врага снова посетил хлопок.

Заметьте Говорить о бегстве россиян из Херсона еще рано: какие сценарии они готовят

Вблизи Каховской ГЭС только что раздались мощные взрывы в районе сосредоточения россиян,

– заявил Стерненко.

Он также поделился видео, на котором слышны взрывы.

Взрыв вблизи Каховской ГЭС: смотрите видео

Что происходит на Каховской ГЭС

Российские захватчики заменировали объекты Каховской гидроэлектростанции.

По данным ГУР Минобороны Украины, в октябре 2022 года враг взялся за минирование шлюзов и опор. В общем, подрыв дамбы спланировали еще в апреле. Между тем сейчас с каждым днем ​​успеха контрнаступления ВСУ оккупанты паникуют все сильнее.

По состоянию на октябрь оккупанты установили 2 военных тентованных "Камазы" без водителей, которые полностью загружены ящиками со взрывчаткой. Тем временем россияне продолжают врать, что ГЭС вроде бы хочет взорвать Украину.

В ОК "Юг" отметили: даже если оккупанты взорвут ГЭС, это не остановит контрнаступление. В то же время шантаж России очень опасен.

"Затопление охватит большие территории, под водой могут оказаться около 80 населенных пунктов – это большая площадь на левом берегу и большая часть самого Херсона", – говорится в сообщении.

Андрей Юсов – представитель пресс-службы ГУР МО Украины – отметил, что нет оснований переживать о подрыве Каховской ГЭС. Необходимые работы оккупанты пока не провели.