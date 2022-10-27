Радость преждевременна

Россияне – на то они и орки, что у них сдвинутое как чувство символизма, так и чувство рационального. Поэтому "сигнал" их готовности к отступлению из Херсона стоит искать только тогда, когда оккупанты займутся чем-то более "фундаментальным".

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К примеру, начнут выводить из строя мощности местной железной дороги, которой "рулят" коллаборанты. И объекты Херсонского морского порта, где тоже коллаборанты "правят бал". Ну и пожалуй наиболее характерно – когда рашисты начнут уничтожать при побеге элеваторы, которые используются для перевалки ворованного зерна.

Поскольку у россиян есть "план-максимум" по подрыву Каховской ГЭС и экологической катастрофе на юге Украины, значит, есть и "план-медиум", как превратить в руины и пустыню Херсон как важный аграрный и индустриальный центр.

"Гениальные" идеи

2. Успех кампании по освобождению Херсона одинаковым образом зависит как от действий ВСУ на суше, так и от успеха "войны на коммуникациях", которую сейчас ведут наши защитники.

В активе наших защитников – филигранно выведенные из строя мосты, на которых "висела" логистика рашистов на Херсонском плацдарме. Но в ответ рашисты нашли "нелинейные" решения, как и дальше поставлять ресурсы своим подразделениям на другой берег Херсонщины.

Решение сложить "мост-дублер" из краденых барж у Антоновского моста выглядит довольно специфически, как раз из "инженерной" практики газовиков "Газпрома". А кто подсказал оккупантам, что у Каховской ГЭС нужно затопить вагоны как "фундамент" для новой переправы, – вообще сложно предположить.

И это при том, что, например, возле Купянска российским военным понадобилось до двух недель для развертывания "штатного" железнодорожного понтонного моста, который в нормальном режиме должен раскладываться за несколько часов.

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Если же россияне действительно постараются навязать сценарий уличных боев за Херсон, то очевидно, что оккупанты будут "цепляться" в частности за причалы Херсонского речного и морского портов.

Тем более были сообщения о том, что рашисты украли не менее десятка больших барж для перевалки зерна у одной логистической компании. И очевидно, что не все эти суда пошли на "переправу-дублера" у Антоновского моста.

Похоже, на этот случай Силы обороны готовят свой контрход. Намеки на это в открытом доступе есть. Но я их пока расшифровывать не буду, по принципу "не навреди".

3. Со сценариями возможного подрыва Каховской ГЭС существует настолько плотное поле неопределенности, что действительно сложно конкретно предположить – а при каком сценарии событий на фронте россияне таки отважатся на преступление?

Три сценария для Херсона

Ведь в нашем пространстве сейчас вращается сразу несколько прогнозов, которые могут пойти дальше после возможного подрыва Каховской ГЭС.

"Катастрофический" – россиянам удается полностью разрушить дамбу, сброс воды произойдет максимум за два часа, и именно при этом варианте событий ожидается почти мгновенное подтопление нескольких десятков населенных пунктов, учитывая Херсон. Именно из этого варианта Херсонская ОВА уже озвучила рекомендации для жителей временно оккупированного областного центра.

– россиянам удается полностью разрушить дамбу, сброс воды произойдет максимум за два часа, и именно при этом варианте событий ожидается почти мгновенное подтопление нескольких десятков населенных пунктов, учитывая Херсон. Именно из этого варианта Херсонская ОВА уже озвучила рекомендации для жителей временно оккупированного областного центра. Но ведь в наших СМИ звучал и "умеренный" вариант – если россияне даже смогут взорвать дамбу полностью, сброс воды будет происходить медленно, в течение 4 – 5 суток. И в таком случае масштаб возможного подтопления не будет катастрофичен настолько, как это ожидается.

вариант – если россияне даже смогут взорвать дамбу полностью, сброс воды будет происходить медленно, в течение 4 – 5 суток. И в таком случае масштаб возможного подтопления не будет катастрофичен настолько, как это ожидается. В конце концов, глава Главного управления розыдки Минобороны Украины Кирилл Буданов озвучил и "лайт" вариант – по состоянию на данный момент российские оккупанты на самом деле не смогли заминировать дамбу Каховской ГЭС так, чтобы полностью ее взорвать. Поэтому возможны скорее частичные разрушения – например, выход из строя судоходного шлюза на выход из Днепра в Черное море.

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"Дерево вариантов" оккупантов

Очевидно, что схожее "дерево вариантов" для себя строили и рашисты. Но ведь его содержания мы не знаем. Поэтому с одинаковой вероятностью можем предполагать сразу два противоположных варианта.

Первый – что россияне надеются полностью взорвать дамбу Каховской ГЭС, выведя так из строя Запорожскую АЭС и Северо-Крымский канал и вообще запустить сценарий экологической катастрофы на юге Украины. Тогда действительно Кремль может пойти на такой сценарий, когда перед ним будет маячить потеря Крыма, и "модус операнди" будет "либо пан, либо пропал".

И в то же время второй вариант – орки понимают, что не смогут полностью взорвать дамбу Каховской ГЭС. И максимум, на что хватит, – это создать "естественный рубеж", чтобы задержать продвижение ВСУ для дальнейшей деоккупации Херсонщины с выходом на админграницу Крыма.

4. Допускаю, что военно-политическое руководство Украины в ближайшее время может осуществить новую коррекцию стратегии по освобождению Херсона. Чтобы не дать оккупантам зайти в вариант уличных боев. Какой может быть конфигурация – судить не возьмусь. Пока так.

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