Как рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, приказали обстреливать тех россиян, которые отступают в Херсонской области. Таким образом, оккупанты будут рисковать дважды: с одной стороны их ожидает контрнаступление ВСУ, с другой – вооруженные кадыровцы.

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Кадыровцы снова в "заградотрядах"

Братчук рассказал, что в Руси Сопротивления Юг УГА рассказали приказ, полученный кадыровцами. Они должны открывать огонь по тем россиянам, которые отступают из временно оккупированных населенных пунктов Херсонской области.

Кроме того, он отметил, что Движение Сопротивления Юг обратилось к самим россиянам. Их призывают сдаваться в плен. Это единственный способ сохранить себе жизнь. В противном случае значительно выше шансы пополнить статистику потерь.

По мнению спикера ОВА, можно также выбрать другой вариант. Например, открывать огонь по самым "заградотрядам". Это, отмечает Братчук, также позволит уберечь себе жизнь и вернуться в Россию живыми.

ВСУ продолжают закрепляться на Херсонщине

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что наши военные уволили и закрепились в 8 населенных пунктах на Херсонщине. Все они находятся в Бериславском районе. Речь идет о:

Любимовку;

Крещеновку;

Золотую Балку;

Беляевку;

Украинку;

Большую Александровку;

Малую Александровку;

а также Давидов Брид.

Кроме того, Гуменюк отметила, что достичь этого удалось благодаря тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции. Это малые, но уверенные шаги, позволяющие освободить Херсонскую область из-под оккупации россиян.

Спикер добавила, что на самом деле таких населенных пунктов гораздо больше. Но не все озвучивают вопросы безопасности. Прежде оставшихся там гражданских. Напомним, что враг регулярно обстреливает села и города, из которых его прогнали наши военные.

Заметим, что ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что в Херсонской области уволили более 50 населенных пунктов. Благодаря этому около 3000 наших граждан уже не находятся под гнетом россиян.

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