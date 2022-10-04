По словам Тимошенко, Нацполиция возобновила работу уже в 1200 населенных пунктах. Кроме того, уже организовано 1445 гуманитарных штабов.
Заметьте Генерал ВСУ сообщил, сколько оружия еще есть у россиян
Между тем органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах.
Деоккупировано 1 534 населенных пункта,
– подчеркнул Тимошенко.
В освобожденных городах и селах восстанавливают критическую инфраструктуру. В частности:
- газоснабжение возобновили в 1026 населенных пунктах;
- электроэнергию – в 976 населенных пунктах;
- водоснабжение и водоотвод – в 966 населенных пунктах;
- услуги мобильной связи и интернета – 950 населенных пунктов.
Потери врага
Украинские герои успешно идут в наступление. Воины ВСУ освобождают от российских оккупантов города и села и наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 4 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 60 800 оккупантов.
Также украинские воины уничтожили:
- танков – 2424 единицы (+44);
- боевых бронированных машин – 5018 единиц (+27);
- артиллерийских систем – 1407 единиц (+2);
- РСЗО – 340 единиц (+2);
- средств ПВО – 177 единиц (+1);
- самолетов – 266 единиц (+1);
- вертолетов – 228 единиц.
Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 4 октября: смотрите видео