По словам Тимошенко, Нацполиция возобновила работу уже в 1200 населенных пунктах. Кроме того, уже организовано 1445 гуманитарных штабов.

Заметьте Генерал ВСУ сообщил, сколько оружия еще есть у россиян

Между тем органы местного самоуправления заработали в 1508 населенных пунктах.

Деоккупировано 1 534 населенных пункта,
– подчеркнул Тимошенко.

В освобожденных городах и селах восстанавливают критическую инфраструктуру. В частности:

  • газоснабжение возобновили в 1026 населенных пунктах;
  • электроэнергию – в 976 населенных пунктах;
  • водоснабжение и водоотвод – в 966 населенных пунктах;
  • услуги мобильной связи и интернета – 950 населенных пунктов.

Потери врага

Украинские герои успешно идут в наступление. Воины ВСУ освобождают от российских оккупантов города и села и наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 4 октября Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 60 800 оккупантов.

Также украинские воины уничтожили:

  • танков – 2424 единицы (+44);
  • боевых бронированных машин – 5018 единиц (+27);
  • артиллерийских систем – 1407 единиц (+2);
  • РСЗО – 340 единиц (+2);
  • средств ПВО – 177 единиц (+1);
  • самолетов – 266 единиц (+1);
  • вертолетов – 228 единиц.

Обратите внимание – карта боевых действий по состоянию на 4 октября: смотрите видео