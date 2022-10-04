Такое мнение 24 каналу высказал генерал-майор запаса, первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах Сергей Кривонос. По его словам, у врага есть еще большие запасы оружия.

Читайте также "Им конец": за сколько времени Россия вообще не сможет производить оружие

Почему не стоит недооценивать старое оружие россиян

Как отметил Кривонос, даже старое оружие, которое россияне используют в бою, может быть опасным.

В частности, по его словам, не нужно недооценивать даже автоматы Калашникова.

Нас иногда радуют новостями, что российским военным выдают ржавые автоматы, якобы ни на что не способные. Не нужно так думать. Этот автомат можно вычистить, и он может убивать наших людей,

– подчеркнул генерал-майор запаса.

Какие запасы оружия есть у россиян

Он добавил, что у страны-агрессорки также есть запасы и других видов вооружения.

У россиян еще достаточно артиллерийских средств. Есть достаточно крылатых ракет, которые и дальше будут наносить удары по критической инфраструктуре нашего государства, уничтожать наши села и города,

– сказал Кривонос.

Первый заместитель командующего ССО в 2016-2019 годах отметил, что россияне достаточно профессионально подходят к обстрелам территории Украины.

"К сожалению, они понимают слабые места в нашей стране и точечно наносят удары по объектам, которые для нас критически важны", – отметил генерал-майор.

К чему нужно готовиться украинцам

Украине нужно наращивать свою способность противостоять ударам врага.

Наша задача – усиливать нашу противовоздушную оборону и способность сбивать российские ракеты. Также мы должны быть готовы к дальнейшим жертвам. Ведь они – неизбежны, пока россияне будут обстреливать наши города и села,

– сказал Кривонос.

Сергей Кривонос также рассказал, чего ожидать от мобилизованных оккупантов: смотрите видео

Угроза стороны России: коротко